“Mille voci per l’Africa e la Pace nel mondo”. Il cantautore missionario laico palermitano Rino Martinez sarà domani sera (ore 21) al Santuario di Santa Teresa alla Kalsa per parlare del suo progetto che unisce la musica e l’impegno sociale.

L’artista, che negli anni 80 è stato tra i protagonisti della musica italiana con presenze al Festival di Sanremo e al Festivalbar, nelle vesti di missionario laico si è dedicato anima e corpo alla solidarietà internazionale fondando “Ali per Volare Onlus”.





Grazie alle sue missioni umanitarie e alla raccolta fondi con i suoi concerti Martinez è riuscito a portare il suo aiuto nel cuore dell’Africa, fornendo assistenza medica ai bambini rifugiati e malnutriti, assistenza alle donne incinte e soprattutto una speranza concreta per chi si trova in difficoltà.



Il cantautore porterà ai fedeli della Kalsa e ai cittadini palermitani, non solo la musica, ma testimonianze, proiezioni e collegamenti con artisti e testimonial che hanno aderito al progetto del calibro di Fiorella Mannoia, Sebastiano Somma, Francesca Alotta, Lello Analfino, Pietro Bartolo, Chrus Obehi, Marco Colavecchio, Jean Pierre Makamba, Marco Riccio, Max Marcolini, Denis e Andrea Colavecchio.



L’ingresso è gratuito e durante o alla fine dello spettacolo chi vorrà potrà contribuire per portare avanti le missioni e per costruire ponti di umanità.





Luogo: Santuario Santa Teresa, Piazza Kalsa , PALERMO, PALERMO, SICILIA

