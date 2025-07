Le guardie zoofile Enpa (Nucleo di Palermo), in servizio di controllo del territorio, venivano allertati da passanti della presenza di un piccolo uccello in difficoltà in via Patti a Palermo; recandosi sul posto e riconoscendo sin da subito l’animale in un Assiolo (specie selvatica protetta), le guardie procedevano a mettere l’uccello subito in sicurezza, contattavano il centro regionale recupero fauna selvatica di Ficuzza della LIPU, il quale si rendeva subito disponibile ad accettare l’animale e lo trasportavano presso il centro. La collaborazione tra la Guardie Enpa e la Lipu è stata fondamentale per il salvataggio dell’Assiolo da una fine incerta. Invitiamo le persone a segnalare eventuali animali in difficoltà.

Luogo: Palermo

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.