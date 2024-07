Si avvicina il Festino di Santa Rosalia, evento emblematico della tradizione palermitana, che quest’anno sarà organizzato sotto la guida di un’amministrazione di centro destra con una composizione politica alquanto singolare. Nonostante l’etichetta di centro destra, molti membri dell’attuale giunta provengono storicamente dal centro sinistra, creando una miscela eterogenea e talvolta priva di una chiara identità politica, come dimostra la recente manifestazione arcobaleno voluta fortemente dal Sindaco.



Il Festino, che attira migliaia di turisti e devoti, comporterà un ingente impiego di risorse pubbliche. Una decisione, questa, che ha sollevato non poche critiche, soprattutto considerando l’attuale contesto socio-economico di Palermo. In un momento storico di vacche magre, con una popolazione che soffre sempre più di stenti, destinare una somma così elevata alla festa appare, agli occhi di molti, un atto di scarsa sensibilità.



La città, infatti, versa in condizioni allarmanti. Il degrado è palpabile: le strade sono pericolose, costellate di buche che mettono a rischio la vita dei cittadini, mentre la raccolta dei rifiuti è inefficiente, con montagne di immondizia che invadono le periferie. La presenza di ratti è ormai un problema endemico, che compromette la salute pubblica e rende le condizioni igienico-sanitarie insostenibili.



Il verde pubblico è abbandonato a se stesso, trascurato e inaccessibile, mentre la mancanza di spazi aggregativi priva i giovani e le famiglie di luoghi sicuri e stimolanti dove trascorrere il tempo libero. In questo scenario desolante, la scelta di investire così tanto nel Festino risulta una decisione quantomeno discutibile.



Non si tratta di negare l’importanza culturale e religiosa dell’evento, ma di interrogarsi sulla priorità che l’amministrazione comunale ha scelto di dare in un momento di emergenza sociale e degrado urbano. La città di Palermo ha bisogno di interventi concreti e urgenti per migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti, interventi che richiedono investimenti ben ponderati e mirati.



I cittadini, che ogni giorno affrontano difficoltà sempre più gravi, si chiedono se davvero la spettacolarità del Festino possa compensare i disagi quotidiani.



In conclusione, viene spontaneo interrogarsi su cosa penserebbe Santa Rosalia, la festeggiata, di fronte a uno sperpero così grande di fondi pubblici mentre i palermitani vivono un momento che ricorda, per certi versi, una nuova “peste nera”. La Santa, venerata per aver liberato la città dalla peste nel 1624, approverebbe davvero un tale dispendio di risorse in tempi di profonda sofferenza e degrado? Oppure chiederebbe piuttosto ai suoi concittadini di usare saggiamente quei fondi per alleviare le sofferenze quotidiane, migliorare la salute pubblica e restituire dignità a una città che, oggi più che mai, ha bisogno di interventi concreti e solidali?



Questo interrogativo, rivolto con rispetto e devozione, dovrebbe far riflettere chi oggi ha la responsabilità di guidare Palermo, affinché si facciano scelte coraggiose e giuste per il bene comune. – A dirlo in una nota è Angelo Figuccia Presidente del comitato per i diritti dei cittadini -.



Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.