Per confrontarsi sui nuovi paradigmi delle telecomunicazioni, a Palermo, presso l’Hotel Rocco Forte Villa Igiea, nella mattina di giovedì 29 febbraio si svolge l’OpNet Wholesale Castle Tour: incontri bilaterali tra big nazionali e internazionali con internet service provider locali, esperti, enti e fornitori. Occasione per discutere delle novità del settore e dei nuovi standard di mercato e per condividere le esperienze dei grandi player internazionali con gli operatori della regione Sicilia, importante snodo del settore.







CHI PARTECIPA ALL’EVENTO DI VILLA IGIEA





Presenti all’iniziativa, organizzata da 3vents, le multinazionali Sparkle e DE-CIX, importanti attori del panorama mondiale delle telecomunicazioni, fortemente impegnati in Sicilia con il Sicily Hub di Palermo. Hanno partecipato al Caste Tour: il main sponsor OpNet, operatore wholesale 5G specializzato nello sviluppo e nella gestione di reti wireless su scala nazionale; Fastweb, operatore leader del mercato delle telecomunicazioni in Italia; Eolo, operatore leader in Italia nelle reti wireless FWA; Rai Way, che con il suo progetto Rai Way Edge è destinata a rivoluzionare il mercato del Cloud e dei servizi IoT; FlashStart, azienda attiva nel settore privacy e sicurezza con clienti in tutto il mondo; HAL Service, operatore di rete con servizi wholesale su tutte le principali reti FTTH nazionali e ISP Billing, che offre i moduli gestionali per l’interfaccia; DHH, Seeweb e Naquadria, operatori attivi nel mercato del cloud e dei data center; Allnet e Visiotech, distributori multinazionali presenti al Castle Tour con le loro filiali italiane; AVM, AVSystems, Mimosa, Ruckus, Ruijie che ci proiettano nel futuro con le loro tecnologie d’avanguardia.





IL SICILY HUB DI SPARKLE A PALERMO





Palermo è uno snodo strategico internazionale della connettività globale grazie a Sparkle, operatore di servizi internazionali, primo in Italia e fra i primi nel mondo grazie a una rete proprietaria in fibra ottica che si estende per oltre 600.000 km attraverso Europa, Africa, Medio Oriente, America e Asia. E’ a Palermo, infatti, che Sparkle ha stabilito il Sicily Hub, data center neutrale e punto di scambio per il traffico Internet nel Mediterraneo di tutti i cavi internazionali che atterrano in Sicilia, fra cui il proprio BlueMed che collega Italia, Francia, Grecia e vari paesi del Mediterraneo, rafforzando il ruolo di hub Internet della regione.





Il data center è potenziato, inoltre, dai servizi di peering offerti da DE-CIX, principale operatore mondiale di Internet Exchange (IX), che ha stabilito nel Sicily Hub uno dei nodi principali della sua infrastruttura globale.





COME PARTECIPARE





La partecipazione è gratuita, ma riservata esclusivamente a operatori del settore, ricercatori, rappresentanti delle istituzioni, studiosi e ai giornalisti: per registrarsi o per maggiori informazioni è disponibile il sito dell’evento raggiungibile all’indirizzo https://wholesaletours.it/2023/wct/





A Villa Igiea, nella Exhibition Area la possibilità di scoprire le ultime novità in termini di prodotti e servizi; nella Meeting Lounge gli operatori locali incontrano riservatamente gli esponenti dei big delle telecomunicazioni nazionali e internazionali; nell’area Spotlight Stage conferenze, press release e case history tenute dagli sponsor con i loro partner.





L’OpNet Wholesale Castle Tour ha già svolto i precedenti appuntamenti, durante quest’inverno, in Emilia Romagna, Piemonte, Puglia, Umbria e Veneto, e vede Palermo come sesta e ultima tappa.

