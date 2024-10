Torna la Palermo Tattoo Convention, un’occasione unica per incontrare dal vivo i più grandi artisti del tatuaggio contemporaneo e le nuove promesse della scena artistica locale. Oltre 120 i tatuatori provenienti dai migliori studi internazionali e nazionali che dal 18 al 20 ottobre saranno al Pala Giotto, un’occasione unica per incontrare dal vivo i più grandi artisti del tatuaggio contemporaneo e le nuove promesse della scena artistica locale.

Tante le sorprese per celebrare un traguardo speciale: Palermo Tattoo Convention spegne la decima candelina e festeggia con una tre giorni ricchissima di appuntamenti con tanti ospiti internazionali, spettacoli, dj set, performance musicali, show di pole dance, burlesque e molto altro.





Special guest e stelle internazionali del tatuaggio

Tra gli ospiti di quest’anno spiccano alcune delle figure più influenti del panorama mondiale: come Koji Yamaguchi, maestro giapponese del tatuaggio tradizionale, Quang Pham, celebre artista iperrealista proveniente dal Vietnam, Onny Somboon, specialista del realistico a colori dalla Thailandia, Glenn Cuzen, direttamente dagli studi televisivi di INK MASTER USA e tra i più apprezzati tatuatori londinesi. E poi ancora Luca Natalini, uno dei più famosi tatuatori italiani a cui si aggiunge Claudio Ciliberti, maestro dell’arte tribale e del tatuaggio a bacchetta. Presente anche l’eccellenza del tatuaggio made in Sicily, con Francesco Baio, autore del poster celenbrativo della decima edizione, e un gruppo di artisti storici della scena siciliana che hanno sempre sostenuto con entusiasmo la manifestazione: Christian Boatta, Fabio La China, Aronne Motta, Nino Greco e Vite.



Palermo Tattoo Convention consente così di esplorare un’ampia gamma di stili, tecniche e tendenze che rendono questa edizione imperdibile per ogni appassionato di tatuaggi. Durante la tre giorni, i visitatori avranno l’occasione di ammirare il lavoro dei tattoo artist e farsi tatuare dai propri tatuatori preferiti. Ognuno degli artisti presenti potrà eseguire i lavori concordati all’interno del proprio stand in perfette condizioni di comodità e sicurezza.





Tante novità per festeggiare la decima edizione

Oltre ai tatuaggi, la manifestazione offrirà un ricco calendario di eventi collaterali con esibizioni live di street art, spettacoli di burlesque, fire perfomance, show musicali che spazieranno dal rock al rockabilly, momenti dedicati alle tattoo models, e un contest di musica Rap.

Non mancheranno le mostre d’arte con opere dell’artista del Graffito SMOKE (Francesco Gnoffo) e del poliedrico artista trapanese Raffaele Giacalone Ottoleone, che si esibirà in una performance su una SEAT Arona, auto fornita dal partner Autosystem. Da non perdere anche la mostra curata da Max Ferrigno e Sandro Stagnitta dedicata ad alcune iconiche immagini Pop dei due artisti.

Quest’anno la Convention non si limita al solo mondo del tatuaggio: ci saranno anche stand dedicati al merchandising, al food & beverage e un cocktail bar che arricchiranno l’esperienza del pubblico. E poi ancora diverse aree espositive dedicate ad automobili, moto e tanto altro. Le attese premiazioni degli artisti vincitori nei vari contest e sessioni di live painting completeranno il programma di una manifestazione che punta a consolidare ulteriormente il suo ruolo di evento di riferimento per il Sud Italia.





Il programma della manifestazione

Venerdì 18 ottobre 2024:



Tattoo Contest dalle 19:30 alle 21:30 (categorie: Traditional, Black Work, Lettering e Best Friday), seguito da un concerto di musica rockabilly e una performance di fuoco a partire dalle 21:45. La serata si concluderà con un DJ set dalle 23:00.

Sabato 19 ottobre 2024:

oltre ai Tattoo Contest (19:30 – 21:30), dalle 18:30 dieci artisti si sfideranno a colpi di rime durante il “Sottopelle Rap Contest”. La serata proseguirà con DJ set e performance di fuoco dalle 22:30 fino a tarda notte.

Domenica 20 ottobre 2024:

Giornata conclusiva con i Tattoo Contest finali dalle 19:30 alle 21:30 (categorie: Black & Grey, Realistico B/N e Colore, Giapponese, Best in Show e Best Critical Award), DJ set dalle 18:30 e chiusura ufficiale della manifestazione alle 23:30.





Come farsi tatuare

Per farsi tatuare basta scegliere l’artista preferito dal sito di Palermo tattoo convention, contattarlo tramite il modulo o ai link dei social network e prenotare un appuntamento durante le giornate dell’evento. Presentarsi direttamente negli stand degli artisti è sempre possibile, ma la prenotazione è altamente consigliata.

È obbligatorio aver compiuto i 18 anni di età, nel caso di minore età, dai 16 anni la realizzazione del tatuaggio è possibile solo previa accettazione del tatuatore e con il consenso dei genitori, che dovranno entrambi essere presenti al momento dell’esecuzione del lavoro.

Luogo: Pala Giotto , Piazza Rocco Chinnici, PALERMO, PALERMO, SICILIA

