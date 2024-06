Commozione e abbracci ieri al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo dove si è svolta la 10a edizione del “Memorial Melvin Bitrayya Fair play” di calcio. L’evento, divenuto un appuntamento annuale, è intitolato al giovane universitario deceduto nel 2014 in seguito ad un incidente avvenuto a Palermo al Poligono del Tiro a segno nazionale. Anche quest’anno Melvin è stato ricordato con un torneo di calcio, sport che rappresentava una delle sue più grandi passioni. Melvin, che era nato a Palermo e aveva la cittadinanza italiana, così come suo padre, Rajendra originario delle isole Mauritius e già consigliere per la Consulta delle Culture del Comune di Palermo, era un ragazzo brillante negli studi e con tanti sogni nel cassetto. Frequentava il terzo anno della facoltà di Giurisprudenza e presto avrebbe iniziato il praticantato come avvocato. Ma quel sabato pomeriggio del 1° marzo 2014 un colpo partito accidentalmente al Poligono di Tiro spezzò improvvisamente la sua giovane vita.



Oltre a parenti e amici, a ricordarlo al Velodromo Borsellino, erano presenti all’evento: l’assessore alla Famiglia della Regione Siciliana, Nuccia Albano, l’assessore allo Sport del Comune di Palermo, Alessandro Anello, il presidente della Karol Strutture Sanitarie, Marco Zummo e il responsabile della OPI Infermieristica Palermo, Antonino Amato. L’evento, organizzato da “Tour&Bike” in collaborazione con “BenEssere Coop CAV Palermo”, ERA Palermo e Associazione San Marco Protezione civile, è stato patrocinato dal Comune di Palermo e dall’associazione Movimento Sportivo Popolare. Al triangolare hanno preso parte le formazioni della “Karol Strutture Sanitarie”, l’OPI Infermieristica Palermo e una selezione dei medici del Trauma Center dell’Ospedale Villa Sofia di Palermo. Per la cronaca, la formazione della “Karol Strutture Sanitarie” ha bissato il successo dello scorso anno aggiudicandosi questa 10a edizione del memorial in ricordo di Melvin Bitrayya.





Luogo: Velodromo Paolo Borsellino, Via Renato Guttuso, 12, PALERMO, PALERMO, SICILIA

