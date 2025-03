Palermo – Il coordinatore provinciale di Palermo dell’ Udc Paolo Franzella, ha nominato la Dott.ssa Leonarda Zappulla, Responsabile Provinciale dell’U.D.C, per l’Arte e l’ Immagine. La nomina, su indicazione della Coordinatrice Provinciale U.D.C. Donne, Prof.ssa Clara Polito e condivisa dal Segretario Regionale On. Decio Terrana è stata fatta tenuto conto della grande professionalità e dell’ impegno in ambito sociale, esempio di testimonianza cristiana impegnata nel sociale. La Dott.ssa Leonarda Zappulla, critico, storico dell’arte, curatore di eventi espositivi nazionali e internazionali, ha conseguito la laurea con lode presso la facoltà di Lettere e Filosofia in Discipline dell’ Arte, della Musica e dello Spettacolo con specializzazione in Storia dell’Arte presso l’Università degli studi di Palermo. Ricopre la carica di Presidente dell’Associazione Culturale Experience – Arte Relazionale, fondata nel 2023, che vive della stretta connessione tra arte e benessere psicofisico. Un percorso quello proposto da “Experience” che si propone di legittimare il compito che l’arte deve avere come quello di creare, stimolare e sollecitare “emozionando”. Ha intervistato e scritto per artisti contemporanei su riviste, periodici, quotidiani e Cataloghi. Ha curato vari volumi e scritto libri su artisti del passato e del presente. Ha ideato e curato la realizzazione di una serie di documentari.

“Auguro alla neo responsabile provinciale Zappulla – ha detto Paolo Franzella – un proficuo lavoro politico nell’ambito della propria specifica e qualificata esperienza promuovendo eventi e iniziative, la sua professionalità e competenza arricchisce tutto il partito ed evidenzia l’ importanza dell’ Arte come strumento per veicolare messaggi positivi e autentici valori.” Soddisfazione per la nomina è stata espressa dalla Responsabile Provinciale Donne dell’ Udc Prof.ssa Clara Polito.

“Il partito cresce in Sicilia con nuove adesioni – ha dichiarato il coordinatore regionale On. Decio Terrana – con la presenza di personalità impegnate nell’ ambito della cultura e del sociale, oggi l’ Udc vuol essere anche uno strumento per veicolare cultura e sano impegno politico ispirato alla dottrina sociale della Chiesa che mette al centro la dignità dell’ uomo e i suoi valori”.





