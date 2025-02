Palermo – Inarrestabile l’ascesa dell’U.D.C. in Provincia di Palermo Paolo Franzella Coordinatore Provinciale, ha nominato il trentaquattrenne Nunzio Sanfilippo Responsabile U.D.C. ai Trasporti nel Coordinamento Provinciale con il doppio incarico di Responsabile anche del Comune di Terrasini. La nomina arriva con la Condivisione del Coordinatore Regionale Decio Terrana. Sanfilippo originario di Palermo, ma trapiantato da diversi anni a Terrasini. Diplomato in Costruzione, Ambiente e Territorio, attualmente presta servizio come dipendente all’Aeroporto Falcone Borsellino.

Per Paolo Franzella “L’incarico di Nunzio Sanfilippo ci offre l’opportunità di contribuire in modo significativo allo sviluppo del nostro Partito in Provincia di Palermo. La visione per il nostro futuro si basa su principi di trasparenza, esclusività e innovazione. Credo fermamente che solo lavorando insieme e unendo le forze e le nostre competenze potremmo raggiungere obiettivi ambiziosi e ricostruire un partito che dia un approccio inclusivo e solidale in cui possiamo creare una società dove ogni individuo possa esprimere appieno il proprio potenziale ”

“Ringrazio Il Coordinatore Provinciale del partito Dott. Franzella Paolo e il Coordinatore regionale On. Decio Terrana – ha detto Nunzio Sanfilippo – per la fiducia accordatami. La mia passione per la politica nasce dalla volontà di contribuire attivamente al miglioramento della mia comunità. In passato mi sono candidato come presidente dell’ottava circoscrizione di Palermo, esperienza che mi ha permesso di approfondire le dinamiche amministrative locali e di collaborare con diverse forze politiche, confrontandomi su tematiche di grande rilevanza per il territorio il mio impegno – conclude Sanfilippo – è costantemente rivolto alla valorizzazione delle risorse locali, alla promozione di politiche sostenibili e alla costruzione di un dialogo aperto con i cittadini, convinto che solo attraverso l’ascolto e la partecipazione si possano raggiungere risultati concreti.”

Nella Foto: a sinistra Nunzio Sanfilippo Coor. Terrasini al centro Paolo Franzella e a destra Antonino D’amino Coor. UDC di San Cipirello





