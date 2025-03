Palermo – Ieri, a 35 anni di distanza da quel tragico evento, la memoria di Emanuele Piazza e Gaetano Genova risplende come un faro di coraggio e dedizione. Vittime della brutalità mafiosa, i due uomini hanno pagato con la vita il loro impegno per la giustizia e la libertà, lasciando un segno indelebile nella lotta contro il crimine organizzato mafioso. “Un ricordo che non si spegne” ha detto paolo Franzella coordinatore provinciale UDC.

Le famiglie Piazza e Genova, portano il peso di una perdita incolmabile, ma anche l’orgoglio di un’eredità morale che continua a ispirare generazioni. In un mondo spesso segnato dall’indifferenza, il sacrificio di Emanuele e Gaetano ci ricorda l’importanza di non arrendersi mai di fronte all’ingiustizia. In questo giorno di commemorazione, l’UDC, palermitana, presente con una delegazione provinciale (Giuseppe Vizzolo, Antonello Sapienza, Leonarda Zappulla e Clara Polito) si stringe attorno alle famiglie Piazza e Genova, condividendo il dolore e rinnovando l’impegno collettivo per un futuro libero dalla paura e dall’oppressione. Le loro memorie vivono nei cuori di chi crede in un mondo migliore, e il loro esempio resta un monito per tutti noi.

Nella foto la Dott.ssa Leonarda Zappulla, la Prof.ssa Clara Polito, Antonello Sapienza, l’Avv. Andrea Piazza fratello di Emanuele Piazza, Dott. Giuseppe Piazza, dott. Paolo Lo Conte e Arch.tto Enrico Piazza





