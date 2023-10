A Palermo in occasione del ventennale della ratifica della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale (Convenzione di Palermo), il viceministro dell’Interno della Turchia, Münir Karaloglü è stato ricevuto (assieme ad altre trentaquattro delegazioni) dai ministri Piantedosi e Nordio per un incontro su “La Convenzione di Palermo e i suoi protocolli sulla tratta di persone e sul traffico di migranti: strumenti giuridici e operativi per affrontare le attività criminose nel contesto del Mediterraneo”.

Presente fra gli altri l’eclettico, poliedrico uomo dai mille volti, alias l’attore Nicola Giosuè.

Nella sede dell’aula bunker sono stati discussi nuovi accordi internazionali.

Ma cosa ci faceva l’artista Nicola Giosuè in questo contesto?

Glielo abbiamo chiesto: “Ho una licenza ed una patente speciale per poter accompagnare personalità di questo calibro nonché Vip.

Ho cominciato anni fa (in occasione del G7, tenutosi a Taormina nel Maggio 2017) – ha raccontato – a servizio del Fbi che mi coordinava gli itinerari automobilistici a favore di Trump e da quel momento (essendo io un grande appassionato di automobili e di guida) non ho più smesso di partecipare a questi eventi molto importanti.

Tutto ciò mi arricchisce personalmente (open the mind) e professionalmente (non tutti hanno la fortuna di partecipare ad eventi simili e conoscere dei vip internazionali).

Se dovessero ad esempio produrre un film la cui trama riguarda affari di Stato, oppure un film d’azione dove le auto sfrecciano in manovre ai limiti senza perdere il controllo dei mezzi, ad esempio, io potrei facilmente interpretare un ruolo simile giacché lo vivo nella vita reale.

Colgo l’occasione – ha continuato – per ringraziare Alessandro Sciacca (organizzatore generale reparto auto) che mi ha dato questa opportunità, il maresciallo Catalano dei Carabinieri e l’appuntato Armanno con la loro squadra (tre auto di scorta) che hanno egregiamente scortato la mia auto con il Ministro Karaloglü e la dottoressa Luzzi (coordinatrice della delegazione Turca)”.

