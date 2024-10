Pallone d’Oro Serie C: ecco i più votati e gli eliminati per le squadre siciliane dopo il voto dei giornalisti

Da domani al via il sondaggio per i tifosi

Pallone d’Oro Serie C

Si è conclusa la prima fase della votazione per l’assegnazione del Pallone d’Oro di Serie C. Attraverso un sondaggio che ha riguardato i calciatori delle 60 squadre della ex Lega Pro, la stampa ha stilato una lista di 20 nomi per ogni club, ovvero 2 portieri, 6 difensori, 6 centrocampisti e 6 attaccanti, per un totale di 1.200 calciatori, valutati tenendo conto delle loro carriere complessive, ma anche di parametri tecnici come presenze, goal e cartellini.

Il sondaggio, un questionario a risposta multipla, è stato ideato dalla redazione di Affidabile.org, e ha chiamato al voto in questo primo momento la stampa, e nello specifico 92 giornalisti sportivi appartenenti a 84 testate, locali e regionali.

I calciatori selezionati accedono di diritto alla fase successiva, in programma a partire dalle 15 di domani, nella quale, come da regolamento, sarà il pubblico degli appassionati di calcio a esprimere le proprie preferenze, girone per girone.

Alla fine della votazione sarà eletto il miglior calciatore della ex Lega Pro tra quelli partecipanti al torneo.

I risultati della prima fase del sondaggio per Messina, Catania e Trapani: i più votati e gli esclusi dai giornalisti

Per conoscere chi sono, squadra per squadra e ruolo per ruolo, i giocatori che passano al giudizio dei tifosi, si rimanda ai risultati del sondaggio.

Per ciascun club sono stati indicati i più votati e gli esclusi. Inoltre, in tutti i casi in cui il numero di calciatori presente nelle rose non fosse il minimo stabilito per il singolo ruolo (2 portieri, 6 difensori, 6 centrocampisti e 6 attaccanti), sono stati ripescati coloro che avevano ricevuto più preferenze tra quelli esclusi.

Di seguito i risultati del sondaggio per le squadre siciliane

Messina

Eliminati

Ruolo

Selezionati

Ruolo

Antonio Di Bella

Portiere

Titas Krapikas

Portiere

Antonio Marino

Difensore centrale

Flavio Curtosi

Portiere

Giuseppe Salvo

Terzino destro

Marco Manetta

Difensore centrale

Alessio Re

Ala destra

Ndir Mame Ass

Difensore centrale

Francesco Rizzo

Difensore centrale

Umberto Morleo

Terzino sinistro

Pasqualino Ortisi

Terzino sinistro

Damiano Lia

Terzino destro

Diego Simonetta

Mediano

Domenico Anzelmo

Mediano

Giulio Frisenna

Centrale

Manuel Di Palma

Centrale

Vincenzo Garofalo

Centrale

Davide Petrucci

Centrale

Leonardo Pedicillo

Trequartista

Blue Mamona

Ala sinistra

Luca Petrungaro

Ala destra

Martino Cominetti

Punta centrale

Gennaro Anatriello

Punta centrale

Pierluca Luciani

Punta centrale

Catania

Eliminati

Ruolo

Selezionati

Ruolo

Tommaso Silvestri

Difensore centrale

Marius Adamonis

Portiere

Salvatore Monaco

Difensore centrale

Klavs Bethers

Portiere

Mario Ierardi

Difensore centrale

Matteo Di Gennaro

Difensore centrale

Francesco Rapisarda

Terzino destro

Alessio Castellini

Difensore centrale

Alessandro Raimo

Terzino destro

Alessandro Quaini

Difensore centrale

Francesco Di Tacchio

Mediano

Ertijon Gega

Difensore centrale

Niccolò Zanellato

Centrale

Alessandro Celli

Terzino sinistro

Kaleb Jiménez

Centrale

Armando Anastasio

Terzino sinistro

Gabriel Lunetta

Centrocampista di sinistra

Francesco De Rose

Mediano

Gabriel Popovic

Punta centrale

Stefano Sturaro

Centrale

Lorenzo Privitera

Attacco

Luca Verna

Centrale

Gregorio Luperini

Centrale

Gianluca Carpani

Centrale

Davide Guglielmotti

Centrocampista di destra

Matteo Stoppa

Ala sinistra

Cosimo Chiricò

Ala destra

Filippo D’Andrea

Punta centrale

Adriano Montalto

Punta centrale

Roberto Inglese

Punta centrale

Clarence Corallo

Punta centrale

Trapani

Eliminati

Ruolo

Selezionati

Ruolo

Andrea D’Aniello

Portiere

Andrea Seculin

Portiere

Simone Salamone

Portiere

Enis Ujkaj

Portiere

Sergio Sabatino

Terzino sinistro

Luigi Silvestri

Difensore centrale

Federico Valietti

Terzino destro

Daniele Celiento

Difensore centrale

Cristian Spini

Ala sinistra

Jacopo Gelli

Difensore centrale

Besmir Balla

Ala destra

Amedeo Benedetti

Terzino sinistro

Alessandro Martina

Terzino sinistro

Pietro Ciotti

Terzino destro

Federico Carraro

Mediano

Giuseppe Carriero

Centrale

Nermin Karić

Centrale

Valerio Mastrantonio

Centrale

Andrea Marino

Centrale

Marco Crimi

Centrale

Alfredo Bifulco

Ala sinistra

Mamadou Kanoute

Ala destra

Facundo Lescano

Punta centrale

King Udoh

Punta centrale

Maguette Fall

Punta centrale

Diego Zuppel

Punta centrale

Al via domani, e fino al 31 Ottobre, le votazioni dei tifosi per il Girone A

Dopo la preselezione giornalistica, i tifosi voteranno in quattro momenti, corrispondenti ai 3 Gironi. Seguirà la votazione finale, secondo il seguente calendario:

Girone A: 17 Ottobre – 31 Ottobre

Girone B: 07 Novembre – 21 Novembre

Girone C: 28 Novembre – 12 Dicembre

Votazione finale: 19 Dicembre – 09 Gennaio

Da domani quindi si apriranno ufficialmente le votazioni dei tifosi che, fino al 31 Ottobre, potranno esprimere le proprie preferenze per il Girone A.

Considerato l’elevato numero di giocatori delle varie rose, bisogna attendere anno nuovo per scoprire chi sarà il miglior calciatore di Serie C, secondo esperti e fan.

Per tutti i dettagli sull’iniziativa e il regolamento, si può visitare la pagina istituzionale dell’iniziativa: https://affidabile.org/news/pallone-doro-serie-c-giornalisti-e-tifosi-eleggono-il-miglior-calciatore-della-ex-lega-pro/

