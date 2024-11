Pallone d’Oro Serie C, Trapani, Catania e Messina: 20 i calciatori candidati

Al via oggi alle 15 le votazioni per il Girone C

Leonardo D’Alessio di Milan Futuro il più votato per il Girone B

Pallone d’Oro Serie C, il sondaggio per eleggere il miglior calciatore della ex Lega ProSi apre ufficialmente alle 15 di oggi la votazione dei tifosi per il Girone C, nell’ambito del sondaggio per il Pallone d’Oro di Serie C, ideato da Affidabile.org per l’elezione del miglior calciatore della ex Lega Pro tra le 60 squadre partecipanti al torneo.

Fino al 12 Dicembre, i tifosi potranno scegliere, dalla rosa di candidati selezionati dai giornalisti, una lista di 10 calciatori che passeranno alla fase finale di votazione.

Sono 20 i candidati del Trapani scelti dalle redazioni. Di seguito la lista completa:

Andrea Seculin Portiere

Enis Ujkaj Portiere

Luigi Silvestri Difensore centrale

Daniele Celiento Difensore centrale

Jacopo Gelli Difensore centrale

Amedeo Benedetti Terzino sinistro

Alessandro Martina Terzino sinistro

Pietro Ciotti Terzino destro

Federico Carraro Mediano

Giuseppe Carriero Centrale

Nermin Karić Centrale

Valerio Mastrantonio Centrale

Andrea Marino Centrale

Marco Crimi Centrale

Alfredo Bifulco Ala sinistra

Mamadou Kanoute Ala destra

Facundo Lescano Punta centrale

King Udoh Punta centrale

Maguette Fall Punta centrale

Diego Zuppel Punta centrale

Di seguito, invece, i candidati del Catania:

Marius Adamonis Portiere

Klavs Bethers Portiere

Matteo Di Gennaro Difensore centrale

Alessio Castellini Difensore centrale

Alessandro Quaini Difensore centrale

Ertijon Gega Difensore centrale

Alessandro Celli Terzino sinistro

Armando Anastasio Terzino sinistro

Francesco De Rose Mediano

Stefano Sturaro Centrale

Luca Verna Centrale

Gregorio Luperini Centrale

Gianluca Carpani Centrale

Davide Guglielmotti Centrocampista di destra

Matteo Stoppa Ala sinistra

Cosimo Chiricò Ala destra

Filippo D’Andrea Punta centrale

Adriano Montalto Punta centrale

Roberto Inglese Punta centrale

Clarence Corallo Punta centrale

Per il Messina, i calciatori selezionati dai giornalisti sono:

Titas Krapikas Portiere

Flavio Curtosi Portiere

Marco Manetta Difensore centrale

Ndir Mame Ass Difensore centrale

Francesco Rizzo Difensore centrale

Umberto Morleo Terzino sinistro

Pasqualino Ortisi Terzino sinistro

Damiano Lia Terzino destro

Diego Simonetta Mediano

Domenico Anzelmo Mediano

Giulio Frisenna Centrale

Manuel Di Palma Centrale

Vincenzo Garofalo Centrale

Davide Petrucci Centrale

Leonardo Pedicillo Trequartista

Blue Mamona Ala sinistra

Luca Petrungaro Ala destra

Martino Cominetti Punta centrale

Gennaro Anatriello Punta centrale

Pierluca Luciani Punta centrale

Per votare i candidati del Trapani, del Catania e del Messina, clicca qui

Contestualmente all’apertura del sondaggio per il Girone C, si sono chiuse le votazioni per il secondo Girone.

Tra i 10 calciatori più votati ci sono alle prime tre posizioni il difensore Leonardo D’Alessio (Milan Fututo), con lo 0,68% di preferenze, Mirco Antenucci (SPAL), attaccante, con lo 0,59% e Antonio Di Nardo (Campobasso), attaccante, allo 0,58%.

Ecco chi sono i 10 più votati del Girone B

Ecco dunque elencati i più votati del Girone B, candidati per il titolo finale di Miglior Calciatore di Serie C.

Leonardo D’Alessio, difensore di Milan Futuro, svetta su tutti i colleghi, seguito da due attaccanti, Mirco Antenucci (SPAL) e Antonio Di Nardo (Campobasso).

Sorprende, in questa classifica, la presenza di ben 5 portieri: Cesare Galeotti (SPAL), Lorenzo Palmisani (Lucchese), Simone Colombi (Rimini), Andrea Zaccagno (Torres) e Alessandro Plizzari (Pescara).

Posizione Calciatore Squadra Ruolo Percentuale preferenze

1 Leonardo D’Alessio Milan Futuro Difensore 0,68%

2 Mirco Antenucci SPAL Attaccante 0,59%

3 Antonio Di Nardo Campobasso FC Attaccante 0,58%

4 Cesare Galeotti SPAL Portiere 0,48%

5 Mattia Malaspina Milan Futuro Centrocampista 0,47%

6 Lorenzo Palmisani Lucchese 1905 Portiere 0,33%

7 Simone Colombi Rimini FC Portiere 0,31%

8 Andrea Zaccagno Torres Calcio Portiere 0,26%

9 Alessandro Plizzari Delfino Pescara 1936 Portiere 0,23%

10 Paolo Bartolomei AC Perugia Calcio Centrocampista 0,21%

I 10 calciatori del Girone B che passano alla fase finale di votazione

Come si svolge il sondaggio e chi vota

Ricordiamo qui le modalità di svolgimento del sondaggio.

I primi chiamati a votare sono stati i giornalisti, che hanno scelto una rosa di 20 nomi per ognuno dei club partecipanti, ovvero, nel dettaglio, 2 portieri, 6 difensori, 6 centrocampisti e 6 attaccanti, per un totale di 1.200 calciatori.

La seconda fase del sondaggio prevede la partecipazione del pubblico dei tifosi il quale, per ognuno dei gironi, partendo dalla rosa di candidati individuata dai giornalisti, sceglie con votazione diretta i primi 10 classificati.

Questo meccanismo consente di rappresentare il parere dei media specializzati, ma anche quello dei fan dei vari club, in modo da premiare il miglior giocatore di Serie C secondo parametri tecnici e di gradimento del pubblico.

Girone B: i più votati per ogni ruolo

Le votazioni sono riferite ai singoli ruoli di gioco e, dunque, riguardano categoria per categoria: portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti.

I 10 portieri più votati

Il portiere in assoluto più votato è stato Cesare Galeotti (SPAL) con lo 0,48% di preferenze e una percentuale di distacco abbastanza netta dal secondo e dal terzo classificato, rispettivamente Lorenzo Palmisani (Lucchese, 0,33%) e Simone Colombi (Rimini, 0,31%).

Andrea Zaccagno, della Torres, è quarto in top ten con lo 0,26% dei voti, mentre i club SPAL e Rimini entrano nuovamente in classifica con l’ottavo e il nono posto, ottenuti rispettivamente dai portieri Riccardo Melgrati e Leonardo Vitali.

Posizione Calciatore Squadra Percentuale preferenze

1 Cesare Galeotti SPAL 0,48%

2 Lorenzo Palmisani Lucchese 1905 0,33%

3 Simone Colombi Rimini FC 0,31%

4 Andrea Zaccagno Torres Calcio 0,26%

5 Alessandro Plizzari Delfino Pescara 1936 0,23%

6 Davide Mastrantonio Milan Futuro 0,21%

7 Francesco Forte Campobasso FC 0,15%

8 Riccardo Melgrati SPAL 0,11%

9 Leonardo Vitali Rimini FC 0,9%

10 Elia Tantalocchi US Città di Pontedera 0,4%

I 10 portieri più votati

I 10 migliori difensori secondo il sondaggio

I risultati completi proseguono con questa lista dei 10 difensori più votati. Il primo posto spetta a Leonardo D’Alessio, di Milan Futuro, con lo 0,68% di voti totali, ovvero più del triplo rispetto a quelli del secondo classificato, il collega di club Alex Jiménez (0,20%).

Alessandro Bassoli (SPAL) è terzo con lo 0,18% di preferenze, mentre Roberto Pierno (Campobasso) segue, pari merito a Tomas Lepri (Rimini), con lo 0,13% dei voti favorevoli. Da segnalare anche la sesta posizione di Niccolò Fazzi della Lucchese, che segue i colleghi con lo 0,12% di voti.

Posizione Calciatore Squadra Percentuale preferenze

1 Leonardo D’Alessio Milan Futuro 0,68%

2 Álex Jiménez Milan Futuro 0,20%

3 Alessandro Bassoli SPAL 0,18%

4 Roberto Pierno Campobasso FC 0,13%

5 Tomas Lepri Rimini FC 0,13%

6 Nicolò Fazzi Lucchese 1905 0,12%

7 Paolo Dametto Torres Calcio 0,8%

8 Peter Amoran AC Perugia Calcio 0,4%

9 Riccardo Brosco Delfino Pescara 1936 0,2%

10 Alessandro Tozzuolo AS Gubbio 1910 0,2%

I 10 difensori più votati

La lista dei 10 migliori centrocampisti

La top 10 dei centrocampisti vede in prima posizione Mattia Malaspina di Milan Futuro, con lo 0,47% di preferenze.

Paolo Bartolomei del Perugia Calcio si piazza al secondo posto con lo 0,21% di voti, e Kevin Zeroli di Milan Futuro è medaglia d’argento di questa top 10 con lo 0,17% dei voti a favore. Dopo di lui, Marcel Büchel (SPAL), e Sonny D’Angelo (Campobasso) sono rispettivamente quarto e quinto con lo 0,16% e lo 0,15% dei voti. Si attesta al 10% di giudizi favorevoli anche Christian Langella, centrocampista del Rimini.

Posizione Calciatore Squadra Percentuale preferenze

1 Mattia Malaspina Milan Futuro 0,47%

2 Paolo Bartolomei AC Perugia Calcio 0,21%

3 Kevin Zeroli Milan Futuro 0,17%

4 Marcel Büchel SPAL 0,16%

5 Sonny D’angelo Campobasso FC 0,15%

6 Christian Langella Rimini FC 0,10%

7 Robert Gucher Lucchese 1905 0,6%

8 Giuseppe Mastinu Torres Calcio 0,6%

9 Augusto Bando Ascoli Calcio 0,4%

10 Nicolò Contiliano AC Carpi 0,3%

I 10 centrocampisti più votati

La classifica dei 10 attaccanti più apprezzati

Gli attaccanti premiati da questa fase del sondaggio relativa al Girone B sono Mirco Antenucci e Antonio Di Nardo, di SPAL e Campobasso, che si dividono rispettivamente lo 0,59% e lo 0,58% di preferenze.

Si tratta quasi di un pari merito per i due calciatori, a cui seguono, terzo e quarto in classifica, due giocatori di Milan Futuro, Samuele Longo e Diego Sia, rispettivamente allo 0,16% e 0,13% di preferenze. Emanuele Rao (SPAL) è quinto con lo 0,9% di voti, mentre il Campobasso torna in top list con Lorenzo Di Stefano, sesto posizionato con lo 0,6%.

Posizione Calciatore Squadra Percentuale preferenze

1 Mirco Antenucci SPAL 0,59%

2 Antonio Di Nardo Campobasso FC 0,58%

3 Samuele Longo Milan Futuro 0,16%

4 Diego Sia Milan Futuro 0,13%

5 Emanuele Rao SPAL 0,9%

6 Lorenzo Di Stefano Campobasso FC 0,6%

7 Leonardo Ubaldi Rimini FC 0,5%

8 Manuel Fischnaller Torres Calcio 0,2%

9 Emanuele Cicerelli Ternana Calcio 0,2%

10 Camillo Tavernelli SS Arezzo 0,1%

I 10 attaccanti più votati

Pallone d’Oro Serie C: il regolamento completo

Al sondaggio partecipano i giocatori delle rose di Serie C, che sono valutati sulla base delle loro carriere complessive. L’obiettivo del sondaggio è quello di individuare i migliori calciatori in ogni ruolo nonché i migliori in assoluto, sia in riferimento alla squadra che al Girone, ma anche sulla base del campionato di Serie C nel suo complesso.

Il sondaggio viene svolto attraverso un questionario a risposta multipla ed è lo stesso sia per i giornalisti che per i tifosi, anche se i relativi pareri vengono raccolti in due distinte fasi. I giornalisti scelgono una rosa di 20 nomi per ciascun club, mentre i tifosi, a partire da questa pre-selezione, sono chiamati a eleggere il miglior calciatore di Serie C dell’anno. Si ricorda che non è possibile partecipare più volte alla votazione per una stessa squadra.

Alla fine delle preselezioni e delle prime classifiche parziali, viene eletto il miglior calciatore tra i 10 giocatori di ogni Girone che hanno ottenuto il maggior numero di voti e preferenze.

I prossimi step del sondaggio

Ecco dunque le date delle prossime fasi del sondaggio. Si parte domani, venerdì 29 Novembre con il Girone C, mentre il 9 gennaio si concluderà la fase della votazione finale, che sarà aperta dal 19 dicembre.

Girone C: 29 Novembre – 12 Dicembre

Votazione finale: 19 Dicembre – 09 Gennaio

A inizi 2025, dunque, in base al voto della stampa e al voto dei tifosi, si conoscerà il nome del miglior calciatore del campionato.

Per votare e consultare i risultati delle fasi del sondaggio già terminate, è possibile visitare la pagina istituzionale dell’iniziativa: https://affidabile.org/news/pallone-doro-serie-c-chi-sono-i-10-migliori-calciatori-del-girone-b/





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.