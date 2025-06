In un’epoca in cui il diritto oltrepassa costantemente i confini nazionali, favorire la collaborazione tra studi legali è diventato un fattore chiave per affrontare con efficacia le crescenti complessità del contesto internazionale.

Con questa visione, Palmigiano e Associati, studio legale di Palermo con oltre 70 anni di esperienza nel diritto civile, commerciale e internazionale, organizza la conferenza inaugurale del network International Lawyers Worldwide (ILW), che si terrà il 21 novembre 2025.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la creazione di una rete strutturata tra studi legali può costituire un vero moltiplicatore di opportunità. Attraverso lo scambio di conoscenze, il confronto su best practices e la condivisione di approcci innovativi, ILW offrirà agli studi membri strumenti più efficaci per la gestione di questioni giuridiche transnazionali, rafforzando la loro capacità di operare in scenari sempre più interconnessi e complessi.

Si tratta dell’evoluzione naturale dell’impegno di Palmigiano e Associati sul piano internazionale, portato avanti negli anni attraverso il Dipartimento Real Estate & International Clients, che da tempo affianca clienti stranieri, privati e imprese, in Sicilia e in tutta Italia. La creazione di una rete strutturata costituirà un moltiplicatore di opportunità, offrendo agli studi membri strumenti più efficaci per la gestione di questioni giuridiche internazionali.

Alla rete hanno già aderito circa venti studi legali provenienti da Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Francia, India, Liechtenstein, Regno Unito, Spagna e Brasile, confermando l’alto interesse e le grandi potenzialità dell’iniziativa. Sono pronti a partecipare attivamente alla creazione di un nuovo spazio condiviso per il diritto internazionale.

“Palermo è pronta a diventare una capitale mediterranea per eventi professionali, pensiero giuridico e networking internazionale – dice l’avvocato Alesandro Palmigiano –. Con International Lawyers Worldwide vogliamo creare uno spazio di collaborazione concreta e duratura tra professionisti del diritto che operano in diverse aree del mondo, mantenendo al centro la qualità, l’etica e l’innovazione giuridica, rendendo Palermo un polo strategico nel panorama legale globale”.

ILW si propone come una piattaforma dinamica e internazionale in cui ogni studio potrà mettere a valore le proprie competenze distintive, contribuendo a costruire soluzioni legali integrate e multidisciplinari. La rete sarà aperta a studi di ogni dimensione, accomunati dalla volontà di crescere attraverso sinergie strategiche, formazione continua e visione condivisa.

La conferenza inaugurale del 21 novembre rappresenterà un momento fondamentale per presentare ufficialmente la missione, i valori e le prime collaborazioni della rete, coinvolgendo professionisti, accademici e rappresentanti istituzionali provenienti da diversi Paesi.

Per informazioni è possibile scrivere association@palmigiano.com





