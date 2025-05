Questa mattina, presso la sala Grande del Teatro Massimo, ha avuto luogo la cerimonia inaugurale della ventinovesima edizione di “Panormus. La Scuola adotta la Città”. L’iniziativa si inserisce all’interno di un lungo percorso formativo che, da quasi trent’anni, coinvolge le scuole della città con l’obiettivo di costruire e promuovere una nuova visione della “legalità”.

Il filo conduttore di questa edizione, intitolata “Il potere della cura”, mira a stimolare una partecipazione attiva, creativa e consapevole di bambini, ragazzi e giovani nei contesti in cui vivono, incentivando la diffusione di valori e pratiche alla base della cittadinanza attiva e della legalità democratica.

“Panormus. La Scuola adotta la Città”, giunto alla sua XXIX edizione, è un progetto inserito in un percorso educativo che le nostre scuole hanno intrapreso da anni – hanno dichiarato il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alla Scuola Aristide Tamajo – Esso intende sviluppare l’idea che fare “legalità” non significhi solo conoscenza formale delle regole e dei valori, ma fornire strumenti per suscitare emozioni forti e sperimentare atteggiamenti corretti e responsabili. Questo progetto nasce dalla necessità di intervenire sul territorio e sensibilizzare le giovani generazioni alla cittadinanza attiva, alla salvaguardia e promozione del patrimonio storico, culturale, artistico, paesaggistico, ai princìpi dell’impegno e della responsabilità personale nei confronti del “bene comune”. Grazie a queste preziose esperienze i giovani hanno la possibilità di acquisire uno spazio di visibilità e di ascolto e una capacità di coinvolgimento dell’intera comunità, oltre a maturare la coscienza del territorio in cui vivono come bene di tutti e, quindi, da difendere”.

Il progetto si svilupperà per tutto il mese di maggio con tre weekend di adozione, 10/11; 17/18; 24/25. La cerimonia di chiusura si svolgerà il 30 maggio nuovamente all’interno della Sala Grande del Teatro Massimo.

Nell’edizione 2025 saranno adottati dalle scuole 59 siti.

Le istituzioni scolastiche adottanti sono 84, di cui 11 Istituti Superiori, 34 Istituti comprensivi statali, 2 Direzioni didattiche statali, 11 Scuole dell’Infanzia statale, 7 Istituti paritari, 8 Scuole dell’Infanzia comunale, 6 Scuole dell’Infanzia del privato-sociale, 5 Associazioni.

Gli eventi collaterali

1. Incontri informativi con i docenti/referenti di Panormus presso il Liceo Meli, tenuti da:

– referente ANISA (Associazione Nazionale Insegnanti di storia dell’Arte), prof.ssa Maria Antonietta Spadaro che ha curato incontri di scambio con i docenti/referenti di Panormus sui temi legati alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale e la promozione della conoscenza della cultura della propria città; attraverso la narrazione di fiabe ambientate a

Palermo e l’incontro legato al circuito dei musei con la partecipazione di direttori e dirigenti musei pubblici e privati.

– prof. Marco Picone del DARCH (Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo) che ha curato un progetto di rigenerazione urbana con didattica ludica, finanziato con fondi PNRR, e che vede coinvolte l’Università di Palermo e Bicocca di Milano. Le attività che ha curato sono state rivolte alle scuole secondarie di I e II grado

con l’organizzazione di incontri, passeggiate di quartiere (le mattine del 17 maggio Brancaccio/Settecannoli; del 24 maggio CEP e ZEN) con la collaborazione di tre enti del Terzo Settore e l’attivazione di un PCTO con il Liceo Meli. Il percorso ha previsto anche la realizzazione di un gioco da tavolo sulla città con finalità educative e la creazione della versione digitale dello stesso sotto forma di app.

2. Progetto “Mediterraneamente: Lo Zecchino a Palermo”, proposto dalla D.D.S. “Nicolò Garzilli”, grazie a una collaborazione con la Fondazione “Antoniano Onlus” di Bologna e l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana. A chiusura della manifestazione, questo progetto con le attività di seguito riportate ha voluto unire la magia della lettura e la gioia del canto, ispirandosi alle celebri canzoni dello Zecchino d’Oro.

3. Il “Festival del Libro per giovani lettori” si svolgerà il 27 e 29 maggio dalle ore 9.00 alle 13.00, il 28 dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle 17.30, nella Sala Damiani Almeyda all’interno dell’Archivio Storico Comunale. Le alunne e gli alunni della scuola primaria, incontrando autori e scrittori locali, potranno immergersi nelle tradizioni e nelle leggende che hanno plasmato la città.

4. Il 29 maggio, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, alla Casa delle Ninfee del Parco Mattarella i bambini trascorreranno il pomeriggio con Nunù, Mimi e Nartico dello Zecchino d’Oro.

Infine, il 30 maggio 2025, alle ore 10.30, durante la cerimonia di chiusura di Panormus, che si svolgerà nella Sala Grande del Teatro Massimo, vi sarà l’esibizione del coro “Lo Zecchino a Palermo”. Nella stessa mattinata si potranno visionare nel foyer del Teatro i lavori prodotti dai bambini all’interno del progetto “Mediterraneamente: Lo Zecchino a Palermo”.

Nel week end del 17 e 18 maggio gli alunni del Liceo Classico Giovanni Meli adotteranno la Mostra “Il sogno spezzato. L’orizzonte politico e familiare di Piersanti Mattarella”, allestita a Villa Zito.

Per “I Picciriddi adottano…..”: i bambini e le bambine delle scuole dell’infanzia comunale e del privato-sociale adotteranno la mattina del 17 maggio il Vivaio Ibervillea in via Gaetano La Loggia e Villa Bonanno e la mattina del 24 maggio i Giardini della Zisa.

Maggiori informazioni sul Portale Scuola del Comune di Palermo

