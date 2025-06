Il sindacalista Francesco Danese,e’ il nuovo vicepresidente di Panormedil Cpt, l’ente di formazione bilaterale che si occupa di sicurezza sul lavoro. Danese che subentra a Pasquale De Vardo, e’stato nominato nel corso del consiglio che si è tenuto nella sede di Panormedil Cpt

“La nuova nomina – ha detto il presidente Scancarello -rappresenta un passaggio importante per la continuità e il rinnovamento dell’attività istituzionale dell’ente. Francesco Danese era già componente del Consiglio di Amministrazione, attivamente impegnato nel settore edile. Nell’augurare buon lavoro a Danese ne approfitto anche per ringraziare a nome di tutto il Panormedil Cpt, Pasquale De Vardo, che rimane componente del CdA, per l’impegno e la dedizione profusi durante il proprio mandato”.

“Ringrazio il presidente e il consiglio – commenta Danese- per la fiducia accordatemi e proseguirò il mio l’impegno sul fronte della sicurezza e della formazione perché è lì che bisogna intervenire per investire questo drammatico trend di morti sul lavoro e come ente siamo sempre disponibili a dare il nostro contributo alle istituzioni perché solo attraverso una collaborazione strategica possiamo davvero tutelare i lavoratori”.

