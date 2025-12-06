“E’ con grande soddisfazione che accogliamo la notizia dell’accoglimento, durante la recente seduta dei capigruppo, dell’emendamento, già anticipato qualche mese fa, riguardante la regolamentazione dei costi dei parcheggi all’interno delle strutture ospedaliere. Una decisione attesa, pensata per rispondere a un’esigenza molto chiara: garantire ai cittadini tariffe corrette e sostenibili, mantenendo allo stesso tempo un equilibrio funzionale tra gestione pubblica e gestione privata dei parcheggi ospedalieri”.

Lo dichiara il deputato regionale del gruppo Mpa-Grande Sicilia, On. Ludovico Balsamo, annunciando che il provvedimento sarà inserito nella prossima manovra finanziaria regionale.

“L’intervento – spiega Balsamo – introduce un quadro più equo e stabile. Nasce dalla necessità di evitare distorsioni tariffarie, senza però compromettere la convenienza economica che consente ai privati di continuare ad assicurare il servizio senza gravare direttamente sulle strutture sanitarie”.

In coerenza con la normativa Antitrust, è stato definito un tetto massimo alle tariffe.

Il nuovo tariffario stabilisce due limiti chiari: ottanta centesimi l’ora come costo massimo, cinque euro come importo giornaliero che non potrà essere superato.

“Una soluzione – continua il deputato regionale – semplice e immediata, che rappresenta un passo avanti nella tutela degli utenti e nella gestione più equilibrata dei servizi accessori negli ospedali. L’obiettivo è rendere l’accesso alle cure più giusto e sostenibile per tutti”.

La norma entrerà in vigore con le nuove gare, quindi alla scadenza dei contratti attualmente in essere. È un cambiamento che guarda al futuro e che mette al centro i cittadini.

“Desidero ringraziare – conclude Balsamo – il mio partito e i colleghi parlamentari per avere condiviso con me questo emendamento ordinamentale, già inserito nel testo principale della legge finanziaria. Un lavoro comune che offre risposte concrete e immediate alla comunità”.





