Venerdì 30 maggio alle ore 10.00, al Complesso Monumentale San Pietro a Marsala, il PALM, Parco archeologico di Lilibeo-Marsala, presenterà il terzo Quaderno didattico dal titolo “A spasso per Lilibeo”, realizzato nell’ambito delle attività di Educazione Permanente programmate per le Scuole primarie e secondarie di I grado nel corrente a. s. 2024/25. La presentazione rientra tra le altre iniziative proposte dai partners del Patto Locale della lettura Marsala per il Maggio dei Libri 2025.

Introdurrà la Direttrice del PALM, Anna Occhipinti.

Il terzo Quaderno didattico rappresenta il risultato del percorso formativo dedicato alla scoperta dell’area archeologica di Capo Boeo e di alcuni dei suoi siti urbani, curato da Eleonora Romano, referente dei Servizi Educativi del Parco e dalle archeologhe Maria Elena Barbera e Sara Parrinello, collaboratrici esterne, che ne illustreranno l’elaborato finale.

La trilogia narrativa su Lilibeo, pensata per i giovanissimi, mancava dell’ultimo tassello: questo terzo Quaderno didattico del progetto Scuola-Museo 2024/25, che chiude il percorso formativo intrapreso negli anni scorsi con “Lilibeo, la mia città” e “Lilibeo e il Mare”, utili “guide” per i piccoli visitatori.

Prendendo spunto dalle testimonianze archeologiche esistenti al Parco, è stato definito un itinerario lungo il quale andare “a spasso” all’interno e fuori le mura della città antica, dall’area di Capo Boeo fino alla necropoli.

Attraverso laboratori didattici e visite immersive nei siti archeologici, i giovani allievi hanno elaborato l’esperienza vissuta con disegni e testi, appropriandosi della storia della loro città.

Con l’auspicio che i tre Quaderni didattici possano servire da guida alle nuove generazioni ed essere uno strumento utile e semplice per conoscere meglio il territorio, dice la Direttrice, si ringraziano tutti gli attori del percorso formativo, gli Autori, i Dirigenti scolastici, i Docenti e soprattutto gli alunni che, con la loro genuinità, hanno reso anche questo Quaderno “speciale” come gli altri due.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.