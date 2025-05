Sarà Palermo a dare il via al tour estivo 2025 di Nino D’Angelo: il 13 giugno, dal Teatro di Verdura, partirà la nuova tournée italiana del cantautore napoletano. Un ritorno atteso e carico di emozione, che proseguirà il 14 giugno a Catania (Villa Bellini). In Sicilia sono previste altre due date ad agosto: l’1 ad Agrigento (Live Arena) e il 2 a Messina (Villa Dante). Il tour italiano, prodotto da Trident Music è promosso in Sicilia da Giuseppe Rapisarda Management. Il successo ottenuto in prevendita (le date di Palermo e Catania sono sold out da mesi), confermano ancora una volta il legame profondo tra l’artista e il pubblico siciliano. L’evento di Agrigento, che fa parte del Festival “Il Mito”, è organizzato da Giuseppe Rapisarda Management e Fondazione Teatro Valle dei Templi. Il concerto di Messina, inserito nel progetto “Messina Città della Musica e degli Eventi”, è organizzato da Giuseppe Rapisarda Management e Il Botteghino, con la collaborazione del Comune di Messina.



La carriera di Nino D’Angelo è stata segnata da una vasta produzione artistica e dalla sua versatilità come cantante, attore e musicista. Sei partecipazioni al Festival di Sanremo, un David di Donatello, un Ciak d’Oro, un Nastro d’Argento e un Globo d’oro per le musiche del film musical “Tano da morire” di Roberta Torre, co-conduttore del DopoFestival nel 1998, direttore artistico del Teatro Trianon Viviani di Napoli e un concerto al Teatro Real San Carlo per omaggiare Sergio Bruni. Sono solo alcuni dei momenti salienti di una carriera iniziata nel 1976 e che da allora ha visto Nino D’Angelo diventare uno degli artisti più amati dal pubblico e dalla critica. Tra i momenti più emozionanti della sua vita, il murales tributo dell’artista Jorit a San Pietro a Patierno, commissionato dagli stessi abitanti del quartiere napoletano dove è nato, come omaggio per essere sempre stato vicino al popolo con le sue opere.





