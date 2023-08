Partecipazione numerosa e coinvolgente del pubblico per la performance finale della II Edizione del workshop di TeatroSofia

di Press Service

15/08/2023

Domenica 13 agosto 2023, presso il Parco di Villa Piccolo, a Capo D’Orlando, si è svolta la performance finale della II edizione del workshop di TeatroSofia, ideato e diretto dall’attrice e docente di filosofia Patrizia Ferraro, con il sostegno della Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella.

Anche quest’anno la performance è stata itinerante ed immersiva, il pubblico è stato guidato da un coro di giovani narratori lungo un percorso all’interno di Villa Piccolo, durante il quale si dipanava il racconto del famoso mito di Amore e Psiche. Intense e appassionate le scene tra la giovanissima Psiche e Cupido e tra la madre Venere e Cupido. Particolarmente suggestive le scene delle quattro prove di Psiche, che hanno visto la partecipazione attiva del numeroso pubblico.

Il percorso ha toccato alcuni dei luoghi più affascinanti della Villa, tra cui il giardino di Agata e ha consentito al pubblico di esplorare la villa anche da prospettive inedite, come osservare la performance dal palco verso il giardino inondato da suggestivi spruzzi d’acqua. Un plauso all’interpretazione di tutto il gruppo dei partecipanti, molto disinvolti, empatici e coinvolgenti.

“Il lavoro con i ragazzi è stato svolto in nove incontri, alcuni di loro avevano già partecipato lo scorso anno e ciò mi ha sicuramente permesso di alzare l’asticella! Abbiamo lavorato molto sul “portare” la voce, consentendo loro di stare in scena senza microfoni, già questo è un ottimo risultato, per quanto mi riguarda. Il testo, pur mantenendo intatta la storia del mito, è stato adattato non solo ai partecipanti ma anche tenendo conto del pubblico e dei luoghi della villa, che hanno particolarmente ispirato la mia immaginazione, soprattutto nelle scene delle prove”, queste le parole dell’ideatrice e curatrice Patrizia Ferraro.

Non ci resta che augurarci di poter assistere la prossima estate alla terza edizione.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.