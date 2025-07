Dopo il recente congresso svolto a Milazzo, il Movimento Politico “Partiamo da Qui”, guidato dal presidente Ninni Petrella, ha organizzato il secondo Congresso ufficiale a Rometta lo scorso sabato 28 giugno 2025, sancendo l’assetto del nuovo Circolo con la nomina di Giuseppe Formica in qualità di Responsabile territoriale.

Un incontro partecipato e denso di contenuti, durante il quale sono state tracciate le linee guida per un impegno attivo e concreto per il territorio e la comunità romettese.





Nel suo intervento, il neo coordinatore Giuseppe Formica ha delineato con chiarezza gli obiettivi del circolo: «È fondamentale coltivare un forte senso di appartenenza al territorio, per promuovere una buona politica di supporto all’attuale Amministrazione. Il nostro obiettivo è fare la sintesi delle istanze espresse dalle diverse anime politiche all’interno del Consiglio Comunale. Inoltre, data la contiguità e, a volte, i bisogni locali condivisi, ci porremo anche come interfaccia per l’interlocuzione con i comuni limitrofi».

A suggellare il momento, le parole del Presidente del movimento, Ninni Petrella, che ha sottolineato l’importanza del radicamento territoriale e del coinvolgimento delle nuove generazioni: «Questo congresso non è solo un momento di organizzazione, ma un’occasione per riaffermare i nostri valori fondanti: ascolto, presenza e radicamento. La presenza al tavolo di un giovane come Francesco Paladino, che porta con sé una storia personale di grande valore, ci ricorda quanto la politica debba ritrovare l’anima della comunità. A lui e a tanti altri giovani vogliamo offrire uno spazio per partecipare, costruire e incidere. Ne approfitto per complimentarmi con Giuseppe Formica, professionista e politico stimato nel territorio, la persona giusta per questo incarico».





Ninni Petrella ha voluto ricordare il padre di Francesco Paladino, Santino Paladino, già Segretario provinciale della Cisal, prematuramente scomparso qualche anno fa a causa del Covid.

Interessante anche l’intervento di Francesco Paladino, componente del Movimento Giovani, sul problema, sempre più esponenziale, della distanza dei giovani dalla politica.





Numerose le personalità istituzionali e associative intervenute, che hanno arricchito il dibattito con contributi di rilievo e testimonianze legate al territorio: Nino Cirino, Sindaco di Rometta, che ha portato il saluto dell’Amministrazione e ha ribadito l’importanza del dialogo tra istituzioni e cittadinanza attiva; Raffaele Nastasi, Assessore del Comune di Torregrotta con delega a Sport e Spettacolo, che ha sottolineato la centralità della collaborazione tra comuni limitrofi per rispondere a bisogni condivisi; Pasquale Grillo, Presidente dell’Associazione “Rometta Sei Tu”, che ha posto l’accento sul ruolo fondamentale dell’associazionismo locale per il benessere collettivo; Pippo Fiocco, rappresentante territoriale del coordinamento provinciale di Forza Italia, che ha ribadito l’importanza della partecipazione civica trasversale; Adriano Falletta, responsabile del Circolo di Milazzo, che ha raccontato l’esperienza del primo congresso, evidenziando l’entusiasmo e la volontà di radicare il movimento nel tessuto locale; Nives Russo, Vicepresidente del Consiglio Comunale di Rometta e membro della Consulta Giovanile, che ha espresso il desiderio di una politica più inclusiva e partecipata dai giovani; Alessandro Previti, Responsabile del movimento per i rapporti con la Protezione Civile e Presidente dell’Associazione Elios, che ha condiviso esperienze sul fronte dell’impegno nel volontariato e nella prevenzione; Luigi Impellizzeri, referente per la sezione sportiva del movimento, si è complimentato con i relatori e con l’ampio pubblico, sempre più coinvolto e attento alle iniziative del Movimento.

Il Congresso è stato anche l’occasione per annunciare l’apertura del Dipartimento Sport del Movimento affidato a Luigi Impellizzeri, preannunciando così tante importanti novità.

