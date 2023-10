DUE GIORNI DI DIBATTITO E CONFRONTO PER PRESENTARE LE RECENTI INNOVAZIONI DELL’OSPEDALE SU CHIRURGIA MININVASIVA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA

PALERMO 12 OTTOBRE 2023 – Due giorni di incontri e dibattiti per “riprendere, dopo la pandemia, i rapporti professionali con i Medici di Medicina Generale del comprensorio nell’ottica dell’integrazione ospedale territorio”, ma anche di presentare l’attività chirurgica ed endoscopica dell’Ospedale di Partinico. E’ l’obiettivo del convegno “Ieri, oggi e domani, Update & Future prospects of Surgery and Endoscopy” in programma domani e sabato 14 ottobre nella sala conferenze del nosocomio.

L’iniziativa, rivolta ai Medici di Medicina Generale, è promossa e organizzata dall’U.O.C. di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Partinico, diretta da Massimo Pellegrino. Nelle diverse sessioni del convegno si analizzerà la storia recente dell’ospedale, dal periodo precovid, alla pandemia, fino ad arrivare ai giorni nostri.

“L’evento – spiega Pellegrino – vedrà impegnati in relazioni, video, e tavole rotonde, tutti i medici delle Unità Operative di Chirurgia Generale e di Urologia dell’ospedale. Sarà anche l’occasione per presentare le più recenti innovazioni della nostra struttura in tema di chirurgia mininvasiva ed endoscopia digestiva”. (nr)

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.