La serata inaugurale di due giorni fa, a Bagheria, ha segnato un successo per il primo festival dedicato al cinema insulare, il Baarìa Film Festival, ed oggi appuntamento in sala Fumagalli – Martorana con la rassegna “La valigia con l’attore”, che ha avuto come protagonista il pluripremiato attore palermitano Luigi Lo Cascio. L’accoglienza calorosa riservata dall’amministrazione comunale e dalla cittadinanza ha reso l’evento un momento iconico, con la sala “Fumagalli Martorana” gremita di spettatori e fans entusiasti.





L’incontro, condotto dalla giornalista Daniela Tornatore, ha offerto al pubblico un’occasione unica per addentrarsi nel percorso artistico e umano di Lo Cascio. L’attore, noto per la sua straordinaria versatilità e profondità interpretativa, ha ripercorso le tappe salienti della sua carriera. Dalla precoce decisione di abbandonare gli studi di medicina per dedicarsi al teatro, al debutto nei primi anni ’90 con “Aspettando Godot” di Tiezzi e il diploma all’Accademia Silvio D’Amico nel 1992, fino al suo ingresso trionfale nel cinema nel 2000 con “I cento passi” di Marco Tullio Giordana, che gli valse il David di Donatello. Da quel momento, una serie ininterrotta di successi lo ha visto protagonista: la Coppa Volpi a Venezia per “Luce dei miei occhi”, la consolidata collaborazione con Giordana ne “La meglio gioventù” (2003) e ruoli indimenticabili in film come “Buongiorno, notte”, “La bestia nel cuore”, “Baarìa”, “Romanzo di una strage” e “Il traditore”, per il quale nel 2020 ha ottenuto il David e il Nastro d’Argento come miglior attore non protagonista. Il suo debutto alla regia con “La città ideale” (2012) e il recente successo televisivo con la serie “The Bad Guy” su Prime Video dal 2022, premiato ai Nastri d’Argento, testimoniano la sua eclettica genialità artistica.





Al termine del partecipato incontro con il pubblico, Luigi Lo Cascio ha incontrato il Sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli e alcuni consiglieri comunali presso l’ufficio del primo cittadino. Un momento di dialogo informale e costruttivo, durante il quale si è discusso di importanti temi legati alla cultura e alcune iniziative di Bagheria, con un focus sul progetto della futura Casa del cinema. L’attore ha condiviso aneddoti personali, ricordando con affetto le sue visite da bambino a Bagheria per gustare il gelato in una nota gelateria locale, e ha espresso il profondo desiderio di tornare presto nella città con i suoi figli, a conferma del legame speciale che lo unisce a questo territorio.





<<Siamo grati a Luigi Lo Cascio per la sua preziosa presenza e per la generosità con cui ha condiviso la sua straordinaria esperienza,” ha dichiarato il Sindaco di Bagheria, Tripoli. “La sua partecipazione ha arricchito ulteriormente il Baarìa Film Festival, offrendo alla nostra comunità un momento di riflessione culturale ed ispirazione. Desidero inoltre esprimere un sentito ringraziamento ad Angelo Di Quarto e a tutto il team del BBF per l’eccezionale lavoro svolto nell’organizzazione di questo evento che già dalle prime ore sta riscuotendo grande successo>>.

Il primo cittadino ha salutato Luigi Lo Cascio donandogli una delle marmellate “Città di Bagheria” realizzata con le arance amare dei due corsi cittadini.

Luogo: villa Butera, villa Butera, BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

