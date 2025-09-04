Palermo, 3 settembre 2025 — È ufficialmente aperta la terza edizione del corso di formazione e informazione promosso dal Movimento del Popolo Siciliano, un’iniziativa che da tre anni coinvolge cittadini di Palermo e di tutta l’isola con l’obiettivo di far luce su diritti negati, verità nascoste e lo Statuto Siciliano spesso dimenticato dalle istituzioni.

Tony Guarino, presidente del movimento, racconta con determinazione:

> “Questo corso permette a tutti i cittadini siciliani di conoscere la verità sul nostro statuto, ma soprattutto i diritti che spettano al popolo siciliano. È un progetto nato dal basso, voluto dal popolo stesso, che ogni giorno viene privato non solo dei propri diritti, ma anche della consapevolezza di ciò che gli spetta.”





Il corso, che ha già formato centinaia di partecipanti nelle edizioni precedenti, si propone di:

– Diffondere la conoscenza dello Statuto Siciliano e della sua applicazione

– Informare i cittadini sui meccanismi politici che, secondo il movimento, ostacolano l’autodeterminazione dell’isola

– Incoraggiare la partecipazione attiva e consapevole, anche attraverso il diritto al non voto quando non si è rappresentati con i fatti





“Abbiamo visto i frutti di questo lavoro sul territorio,” continua Guarino, “con sempre più persone che, grazie alla formazione ricevuta, iniziano a reclamare e ottenere ciò che gli spetta. Il nostro obiettivo è smascherare le bugie del sistema politico italiano e contrastare l’abbandono sociale che affligge la nostra terra.”

Il movimento si dichiara apertamente contrario ai partiti italiani, accusati di ignorare le istanze siciliane e di perpetuare false promesse.

“Non vogliamo più alimentare questo sistema,” afferma Guarino, “e siamo pronti a contrastare anche i nuovi candidati che continuano a prendere in giro la popolazione. Non ci fermeremo finché lo Stato italiano non ci riconoscerà l’indipendenza che ci spetta.”

L’invito finale è rivolto a tutti i cittadini siciliani: partecipare, informarsi, e non lasciarsi più ingannare da chi cerca solo una poltrona. Le iscrizioni sono aperte, e il corso si prepara a essere ancora una volta un catalizzatore di consapevolezza e azione.

Luogo: Cantieri culturali , Piazza Zisa , 100, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.