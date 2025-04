PALERMO, 17/4/2025 – Scuderia Ferrari Club Palermo è lieto di annunciare l’evento “Pasqua in Pole Position: una giornata speciale per i bambini”, che si svolgerà a Palermo sabato 19 aprile 2025 presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi dell’Università degli studi di Palermo, un’entusiasmante mattinata dedicata ai piccoli ospiti dell’associazione ASLTI (Associazione Siciliana per la Lotta alla Talassemia e Drepanocitosi) e alle loro famiglie, all’insegna della passione per i motori e dello spirito festivo della Pasqua. L’iniziativa è patrocinata dall’Università e dal Museo Storico dei Motori; sponsor ASLTI, Famila, Vitti shop, Fava’s e ACSI (Associazione Cultura Sport e Tempo Libero).

Il programma della giornata prevede:

* ore 9:00: raduno dei partecipanti, saluti e ringraziamenti agli sponsor

* ore 10:00: inizio delle attività con merenda, offerta gadget a tema Ferrari, distribuzione di uova di cioccolata ai piccoli ospiti e giro in mini-circuito a bordo di auto Ferrari

* ore 11:00: visita guidata al Museo dei Motori pensata appositamente per i bambini

* ore 13:30: pranzo.





L’evento vedrà la partecipazione di splendide vetture Ferrari, messe a disposizione dei bambini per un giro a bordo, vivendo l’emozione pura di sentirsi protagonisti, creando un’atmosfera unica e coinvolgente per tutti, occasione speciale per avvicinare i bambini al mondo dell’automobilismo e trascorrere insieme una Pasqua all’insegna del divertimento e della solidarietà, donando agli altri un sorriso.

Pietro Purpura, presidente di Scuderia Ferrari Club Palermo: “È per noi motivo di grande gioia e orgoglio accogliere i bambini ospiti ASLTI in questa giornata speciale. Desideriamo donare loro un ricordo indelebile, offrendo l’emozione unica di un giro a bordo di una Ferrari. Questo evento coniuga al meglio la nostra passione per i motori, unita a un profondo senso di comunità e solidarietà.”





Scuderia Ferrari Club Palermo – ASD–APS, tra i primi dieci club Ferrari del mondo, è il club ufficiale riconosciuto da Maranello che riunisce gli appassionati e i fan delle auto Ferrari, riuscendo a coniugare la passione per il motorismo sportivo con iniziative di solidarietà. Quest’anno il Club celebra il suo decimo anniversario.

