Questa mattina la città di Palermo e tutta la provincia si sono svegliate all’insegna dei motori rombanti delle auto e moto storiche e moderne… Il corteo formato dai GRUPPI ” PASSIONE… AUTO E MOTO D’EPOCA PALERMO ” di Padalino V. e Mirto G. e “FIAT 500 & 126 PALERMO” di Amatuzzo V. in collaborazione con il gruppo GOOD BIKERS PALERMO hanno organizzato questa magnifica passeggiata domenicale per onorare San Giuseppe e tutti i papà.

Il serpentone formato da una 50 di veicoli tra cui Fiat 500, Fiat Panda, Ford, Fiat 126 e 127 e moto moderne si sono riuniti alle ore 8.30 presso Piazzale Giotto….

Verso le 10 il corteo è partito alla volta della costa Palermitana toccato Tommaso Natale, Sferracavallo, Isola delle Femmine, Capaci per terminare la fila presso la LATTERIA SERRA ” Alla faccia del Caciocavallo” dove tutti gli equipaggi hanno degustato sia dolci come Sfincie e Cannoli ma anche latticini come formaggi, mozzarelle, pane con olive ecc ecc…

Si rigraziano inoltre per la collaborazione alla buona riuscita dell’evento la polizia locale di Isola delle Femmine e Capaci, Filizzolo G. (organizzazione) e Palazzotto G. per la concessione delle foto… Alla prox…

Luogo: Latteria Serra – Alla faccia del Caciocavallo , TERRASINI, PALERMO, SICILIA

