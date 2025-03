In onore dei festeggiamenti di San Giuseppe in data 23 Marzo 2025 il Gruppo ” Passione… auto e moto d’epoca Palermo” di Padalino V. e Mirto G. ed il Gruppo ” Fiat 500 & 126 Palermo ” di Amatuzzo V. organizzano una passeggiata per Palermo e provincia per onorare San Giuseppe e tutti i papà.

I partecipanti si riuniranno presso Piazzale Giotto dalle 9 in poi in mostra statica, verso le ore 10 i mezzi partiranno alla volta della ” Latteria Serra – Alla faccia del Caciocavallo” di Contrada Piano di Terrasini dove i partecipanti degusteranno le famose Sfince di San Giuseppe artigianali… I mezzi percorreranno tutta la costa Palermitana passando per i Borghi Marinari di Tommaso Natale, Sferracavallo, Isola delle Femmine, Capaci, Carini e Terrasini. Buona festa a tutti…

Luogo: Latteria Serra – Alla faccia del Caciocavallo , Contrada Piano di Terrasini, TERRASINI, PALERMO, SICILIA

