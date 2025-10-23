Si è svolta domenica 12 ottobre la prevista “Passeggiata sui Monti Sartorius” organizzata dal Lions Club di Acireale in collaborazione con la Sezione di Acireale del Club Alpino Italiano.

L’itinerario si è svolto nell’area dell’eruzione del 1865 fino a raggiungere il Rifugio Castrogiovanni al Monte Baracca, messo a disposizione dalla Sezione CAI di Linguaglossa, tra approfondimenti naturalistici e storici, in un clima di gioiosa fratellanza e momenti di allegra convivialità.





Nel corso dell’escursione il presidente Lions, Antonio Leonardi e il presidente CAI, Salvatore La Rosa, hanno avuto modo di esporre le molteplici attività dei rispettivi Club, accomunati da una vocazione solidaristica e di impegno sociale. I due presidenti hanno quindi ringraziato il comune socio Salvatore Beninato per la brillante organizzazione della giornata.

” Ringrazio il CAI di Acireale per questa bella giornata di condivisione umana e di cultura naturalistica. È solo la prima occasione di incontro, alla quale sono certo che ne seguiranno tante altre” – ha dichiarato il presidente Leonardi.





“La Sezione di Acireale del Club Alpino Italiano è sempre più impegnato nella conoscenza e nella tutela del territorio – ha affermato il presidente La Rosa – Il Lions ha dimostrato una grande sensibilità e quindi siamo noi a ringraziare loro per averci regalato l’ opportunità di di condividere la nostra passione per la montagna e per la natura”.

Con lo scambio dei gagliardetti, i due sodalizi hanno inteso riaffermare un’ amicizia ormai consolidata e ribadito l’intendimento di replicare delle attività comuni per un reciproco arricchimento culturale e umano.

