La Cgil sull’esplosione che ha distrutto la gelateria all’Arenella. “Se natura dolosa confermata, preoccupante passo indietro per la città. Periferie senza controllo”

“Se confermata la natura dolosa, rappresenta un pericoloso e preoccupante salto all’indietro per la città. Siamo preoccupati ma fiduciosi che magistratura e forze dell’ordine possano assicurare in tempi brevi i responsabili alla giustizia”.

Lo dichiarano il segretario generale della Cgil Palermo Mario Ridulfo, il segretario generale della Filcams Cgil Palermo Giuseppe Aiello e il responsabile Legalità Cgil Palermo Rosario Rappa, a proposito dell’esplosione che ha distrutto la scorsa notta la gelateria “Dolce brivido” di piazza Tonnara all’Arenella e danneggiato le abitazioni vicine.

“Palermo non può tornare a rivivere una stagione di regressione civile e sociale come in passato. I palermitani aprano gli occhi, le orecchie e la bocca, perché le prime forze contro la mafia e i mafiosi sono tutti i cittadini – aggiungono Ridulfo, Aiello e Rappa – Quest’evento inoltre, se confermato, rappresenta un ulteriore campanello dall’allarme sullo stato di abbandono che si continua a registrare nelle periferie di questa città.

Come è noto è lì che dove lo Stato, rappresentato dalle istituzioni regionali e locali, arretra nel controllo del territorio, che la mafia occupa gli spazi. In questo caso, è stata colpita l’immagine di un quartiere che in questi mesi si rilancia con il turismo grazie alla sua vocazione di borgata marinara, con le sue attività commerciali e ricettive che si rianimano proprio nella stagione estiva.

La Cgil esprime solidarietà ai lavoratori, che rischiano di rimanere senza salario, ed è disponibile a dare il proprio aiuto ai lavoratori in caso di assistenza nel ricorso ad ammortizzatori sociali per il sostegno al reddito e a considerare l’eventuale costituzione di parte civile”.

