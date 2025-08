l segretario provinciale della DC, Avv. Pietro Lipera nell’ottica di una completa organizzazione del partito, su proposta della deputazione regionale, ha nominato commissario cittadino per la città di Gravina di Catania, Patrizia Costa, consigliere comunale in carica, la quale ha così dichiarato “Accetto con profondo senso di responsabilità e spirito di servizio questo nuovo incarico che assumo nel pieno rispetto dei valori fondanti il nostro partito: la centralità della persona, la solidarietà, il rispetto della legalità e l’impegno per il bene comune. Mi adopererò per riorganizzare la presenza della Democrazia Cristiana sul territorio promuovendo un dialogo costruttivo con i cittadini, le istituzioni e le realtà associative locali. Sarà necessaria quindi la partecipazione attiva e consapevole dei simpatizzanti e dei nuovi iscritti per preparare il partito alle prossime sfide politiche e amministrative, in uno spirito di unità e rinnovamento. Ringrazio i vertici della DC per la fiducia accordata”.

“La consolidata esperienza politica e amministrativa dell’amica Patrizia – ha così dichiarato Lipera – che con più mandati ha ricoperto diversi ruoli in seno alla amministrazione municipale, costituisce un ricco patrimonio a cui tutti gli iscritti del partito potranno accedere. A lei quindi il compito, coadiuvata da tutta la dirigenza locale, di avviare e chiudere la fase del tesseramento per così giungere nel più breve tempo possibile alla celebrazione del primo congresso comunale per formalizzare i quadri dirigenziali del partito gravinese”.



“Auguro a Patrizia Costa – secondo l’on. Andrea Messina – un buon lavoro, la sua esperienza e dedizione aiuteranno sicuramente la crescita e lo sviluppo della classe dirigente democristiana perché sia capace ad interpretare e rappresentare le esigenze e i bisogni della comunità gravinese”.



Luogo: Gravina di Catania, Via Gemmellaro, 9, GRAVINA DI CATANIA, CATANIA, SICILIA

