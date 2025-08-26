A Mineo la proprietà privata è oggi fortemente penalizzata dall’ordinanza commissariale sugli usi e il demanio civico.

Questi vincoli hanno effetti diretti sulle compravendite immobiliari, imponendo oneri sproporzionati che di fatto rendono difficilissima la stipula degli atti e bloccano il mercato.

Di fronte a una situazione che mette a rischio lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio, il nostro gruppo consiliare (costituito dai consiglieri comunali Paolo Ragusa, Ilenia Palermo e a Massimo Pulici) ha proposto l’istituzione di una commissione consiliare di studio.

L’obiettivo è avviare un percorso istituzionale che porti a soluzioni concrete e condivise, capaci di restituire certezze ai cittadini e tutelare il diritto alla piena disponibilità dei propri beni.

Si tratta di un problema serio, che richiede risposte urgenti e un impegno comune. Patto per Mineo

