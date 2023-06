“Pensare italiano” è il titolo dell’incontro-conversazione con Alberto Samonà e Manfredi Beninati, in programma giovedì 22 giugno, alle 17, nei locali dell’associazione Flavio Beninati, in via Quintino Sella 35, a Palermo. L’appuntamento, che sarà moderato e introdotto da Rubina Mendola, è promosso nell’ambito della rassegna “Di Maggio in Maggio”, che ha visto per oltre un mese una molteplicità di appuntamenti culturali. Ingresso libero.

Sarà un confronto fra il giornalista e l’artista sulle possibilità che il genio italiano sia posto al centro di una nuova stagione culturale a livello nazionale e internazionale. Prendendo spunto proprio da un recente articolo di Alberto Samonà, intitolato “Pensare italiano. La sfida dell’identità per un nuovo immaginario”, si approfondirà la questione su come sia oggi possibile puntare sulla creatività e sull’identità: un binomio, in grado di dare vita a nuovi modelli e forme-pensiero che possano ritagliarsi uno spazio sempre più ampio, nonostante i relativismi, le spinte iconoclaste del “politicamente corretto” anche nella cultura, i facili slogan e le regole di un mercato sempre più intriso di conformismi, spacciati per visioni originali e innovative.

Di fronte a tutto questo, il pensare italiano può rappresentare una sorta di marchio di qualità intellettuale dei processi cognitivi, culturali e creativi che ne sono il fondamento: una sfida che nutra e diffonda quel “nuovo immaginario” che può rappresentare ed essere una possibilità di futuro per chi, dotato dei necessari anticorpi intellettuali e culturali, ha ancora qualcosa da dire e da proporre in un panorama globale sempre più desolante.

