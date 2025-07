La Pensiero Band, tribute ufficiale dei Pooh, ha fatto registrare un clamoroso successo durante il concerto tenutosi nell’ambito dell’Estate Sangregorese 2025 a San Gregorio di Catania, davanti a una piazza gremita e partecipe. L’evento, inserito nel ricco cartellone estivo promosso dal Comune, ha rappresentato uno dei momenti più alti della rassegna, richiamando spettatori da tutta la provincia e confermando la forza evocativa della musica dei Pooh anche a distanza di decenni.





Sin dalle prime note di “Pensiero”, il pubblico ha dimostrato un coinvolgimento totale, cantando all’unisono brani immortali come “Noi due nel mondo e nell’anima”, “Tanta voglia di lei”, “Chi fermerà la musica” e “Uomini soli”, creando un’atmosfera densa di emozione e nostalgia. La band, guidata da Massimo Tempio alla chitarra e voce, ha sfoggiato una performance impeccabile insieme a Salvo Tempio alle tastiere, Salvo Marletta alla voce solista, Alex Teodoro al basso, Seby Gambino alla batteria e Giordano Melissa al violoncello e chitarra ritmica, dimostrando ancora una volta l’alto livello tecnico e interpretativo raggiunto negli anni. L’appuntamento di San Gregorio ha suggellato il forte legame tra la Pensiero Band e il pubblico siciliano, già consolidato da tappe precedenti a Tremestieri Etneo, Pedara e Mazzarone, ma che qui ha raggiunto nuove vette di partecipazione ed entusiasmo.





L’amministrazione comunale ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento, sottolineando come la serata abbia rappresentato un’occasione di cultura, musica e aggregazione, esattamente nello spirito dell’estate sangregorese. Il concerto si è concluso tra applausi scroscianti e richieste di bis, a conferma di una serata che resterà nella memoria collettiva e che ha consacrato definitivamente la Pensiero Band come uno dei migliori tributi ai Pooh in circolazione.

