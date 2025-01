Luigi Mazzone pres. Cus: “Orgoglioso che i nostri impianti e Catania, siano stati scelti anche questa volta

da una federazione, per gli allenamenti dei propri atleti”

Fabrizio Bittner pres. Fipm: “Ringrazio il Cus Catania per l’enorme disponibilità e per averci messo a disposizione impianti di altissimo livello”





Anche il Cus Catania ha aperto le porte dei propri impianti per ospitare gli atleti e lo staff tecnico della nazionale di Pentathlon moderno, nel collegiale organizzato fino al 19 gennaio.

I 18 pentatleti azzurri, 9 donne e 9 uomini, tra cui anche Giorgio Malan, bronzo olimpico Parigi 2024, e Alice Sotero campionessa europea (Cracovia 2023) e vicecampionessa del mondo (Bath 2023) avranno modo di allenarsi al PalaArcidiacono per lo svolgimento di una delle cinque discipline sportive che caratterizzano da sempre il Pentathlon moderno, la scherma (specialità spada).

Le sedute di allenamento si svolgeranno nella sala Timmonieri dotata di 10 pedane regolamentari con l’innovativo sistema di elettrificazione e i nuovi segnalatori delle stoccate messe a segno, con i rispettivi ripetitori collegati a parete con impianto sottotraccia e, nell’adiacente sala muscolazione i pentatleti faranno la preparazione atletica.

Un’occasione speciale per gli schermidori del Cus Catania, che già in questa settimana, ma anche nella prossima, per potersi allenare e confrontare con atleti di assoluto livello. Ad arricchire ulteriormente l’esperienza formativa, l’incontro con la “regina del fioretto” Valentina Vezzali, pluricampionessa olimpica, coordinatrice della scherma e del Pentathlon Moderno dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato che ha definito il Cus Catania “un’eccellenza, una bellissima realtà sportiva. Con tutti gli sport che si possono praticare qui, c’è solo l’imbarazzo della scelta… qui potrebbe esserci il nuovo campione olimpico del domani”.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE MAZZONE E DEL PRESIDENTE FIPM BITTNER

Luigi Mazzone, presidente del Centro Universitario Sportivo etneo: “Sono orgoglioso del fatto che i nostri impianti e la nostra città, siano spesso scelti dalle varie federazioni per i loro allenamenti. Vuol dire che le strutture del Cus Catania sono ritenute funzionali al raggiungimento degli altissimi standard a cui gli sportivi che partecipano alle Olimpiadi sono abituati. Nel caso specifico è un onore ospitare gli atleti e lo staff tecnico della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, in questo collegiale della nazionale azzurra, nella rinnovata e riqualificata sala Timmonieri del PalaArcidiacono per la scherma, specialità della spada, e in una delle nostre palestre per la preparazione atletica”.

Fabrizio Bittner, presidente della Federazione Italiana Pentathlon Moderno: “Iniziare la stagione e il nuovo quadriennio olimpico a Catania è stata una scelta vincente: i nostri atleti sono stati accolti benissimo, il clima è perfetto e gli impianti che ci ospitano sono d’eccellenza. Ringrazio il Cus Catania per l’enorme disponibilità e per averci messo a disposizione impianti di altissimo livello, perfetti per le esigenze dei nostri ragazzi. Sono certo che questo sarà sono l’inizio di una lunga e proficua collaborazione”.





Luogo: Pala Arcidiacono, Via Santa Sofia, , 111, CATANIA, CATANIA, SICILIA

