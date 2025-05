Visualizza questo post su Instagram

Un progetto di Dario Denso Andriolo in collaborazione con Cittacotte

A cura di Anastasia De Marco

All’interno e in esclusiva per la Settimana delle Culture

Anteprima esclusiva: 23 maggio 2025, ore 21.00

Vetrina Cittacotte – Via Vittorio Emanuele 122, Cassaro, Palermo

Lumen Urbis è un’installazione luminosa e poetica, nata dall’incontro tra la terracotta artigianale e il linguaggio del projection mapping. È un gesto intimo: una piccola luce che invita a fermarsi e osservare. Un dialogo tra tradizione e tecnologia, tra fisicità e immateriale. Racconta Palermo in miniatura, ma riflette sull’isolamento e la mancanza di coesione che spesso viviamo nel nostro territorio.

L’opera si vede dalla strada, come un rito urbano notturno. Ogni sera, dalle 21 fino all’alba, la luce si anima tra le architetture in terracotta, in continua trasformazione. L’opera è dedicata a Bina (Benedetta Cocchiara), zia dell’artista e compagna di scuola di Vizzari, figura che ha legato i loro destini.

“Una piccola luce anche per lei, che oggi fa parte di questa città che risplende nei ricordi. L’anteprima è il 23 maggio 2025 alle ore 21.00 – data simbolica per Palermo, in memoria di quel giorno, l’opera vuole essere un atto di luce e resistenza, un omaggio silenzioso ma potente.

Collaborazioni

Realizzato con l’artigiano Vincenzo Vizzari (Cittacotte).

A cura di Anastasia De Marco.

In collaborazione con PAD – Palermo Art District e con il supporto tecnico di Sinergiegroup.

Extra Evento

Durante il vernissage, brindisi con il vino Prime Lucie della Cantina Romano.

Luogo: Vetrina Cittacotte, Via Vittorio Emanuele, 122, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.