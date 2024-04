Grazie alla proficua sinergia tra l’ I.I.S “Leonardo “ di Giarre e LNI sezione di Riposto ed il progetto “Per sperimentare a largo: il mare laboratorio di vita”, gli studenti del liceo giarrese delle classi prime degli indirizzi: scientifico, scienze applicate e biomedico, al fine di favorire e sviluppare conoscenze riconducibili al mare e costruire le basi per la formazione di future professionalità, sono stati i beneficiari di un progetto, che a carattere gratuito , ha fornito loro la possibilità di vivere una barca a vela, quale laboratorio pluridisciplinare galleggiante.

A conclusione dei sei incontri, propedeutici, con gli istruttori LNI, ospitati presso la l’aula magna supportati dagli insegnanti di fisica, matematica, scienze ed altre discipline, grazie ai quali hanno ottenuto agganci disciplinari allo studio delle varie materie e sviluppare competenze, per appassionare i ragazzi alla vela, per diffondere in loro la cultura del mare, la pratica da diporto, di altre attività nautiche e di sicurezza in mare, è stata prevista un’ uscita didattica degli insegnanti, coinvolti dal progetto, capitanati dalla dirigente scolastica, Tiziana D’ Anna, proprio a bordo dell’ imbarcazione sociale Lady Marianna. Nel mese di maggio ad andare per mare su queste imbarcazioni, alcune messe a disposizione dei soci LNI, saranno proprio gli studenti, che hanno partecipato al corso di navigazione a vela, utilizzando la barca a vela, in chiave didattica, per migliorare l’autostima, il senso di autorealizzazione personale e sociale e migliorare il senso di responsabilità.

Nascerà quindi un vero e proprio “laboratorio scientifico interdisciplinare galleggiante”, in alto mare, dove gli alunni potranno effettuare, grazie ai laboratori avanzati in dotazione della scuola, le analisi delle acque marine, controllo dell’erosione delle coste ect.

Le attività si concluderanno a giugno, ma niente di strano che continueranno con stage estivi.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla preside Tiziana D’Anna, che ai tanti servizi ed offerte formative proposti, aggiunge altre novità come questo progetto di una barca a vela come laboratorio didattico interdisciplinare, che già è stato avviato. “A largo ed in alto mare- ha detto -i miei studenti potranno sperimentare nuove cose e vivere un’esperienza unica, acquisendo e approfondendo sul campo tutti gli aspetti della vita”.

“I liceali hanno sviluppato all’interno del nostro corso intensivo e svilupperanno a bordo delle nostre barche a vela molte abilità: dialogo, coraggio, responsabilità, flessibilità, senso di avventura , ha detto il presidente di LNI sez di Riposto, Giuseppe Ballistreri. Durante le nostre lezioni di vela ed incontri formativi, tutte le capacità sono state stimolate, per creare uno sviluppo reale per lo studente, integrando gli obiettivi formativi e promuovendo così comportamenti civici virtuosi, finalizzati alla tutela dell’ambiente marino e costiero”.





Luogo: liceo leonardo , veneto , 1, GIARRE, CATANIA, SICILIA

