“Persefone – Il ritorno”: Balenando in Burrasca Reading Festival chiude a Messina ai Magazzini del Sale, nella sezione Giusto un sabato.

Sarà “Persefone. Il ritorno” a chiudere la lunga e articolata programmazione di Balenando in Burrasca Reading Festival V edizione, incrociando il palco del teatro indipendente più longevo di Messina: i Magazzini del Sale, via del Santo, 67.

All’interno della stagione teatrale 2024/2025, nella sezione “Giusto un sabato”, sabato 23 dicembre alle ore 21:00 andrà in scena lo spettacolo teatrale in reading ispirato alla mitologia della dea Persefone, figlia di Demetra, rapita da Ade e divenuta regina degli Inferi. In scena Katia Colica, voce e testi, con le musiche di Antonio Aprile e le incursioni in video di Luca Granata e Loredana Delfino. I costumi sono a cura di Domenica Stelitano, video e foto di Gianluca Del Gaiso e Marco Costantino.

Una lettura che riporta a grandi tematiche contemporanee in cui il ruolo della donna è da sempre destinato alla faticosa conquista della propria indipendenza; rievocando feroci drammi come quelli subiti dalle schiave di guerra che ancora oggi sono merce di scambio. Persefone è una creatura senza età, in bilico tra la fanciulla che è stata – e che dovrà essere ciclicamente in eterno – e il suo ruolo di regina del Regno dei morti. Sull’orlo dell’Ade, appena prima di uscire, si rivolge allo sposo che stenta a lasciarla andare. Così ripercorre le sue memorie senza mai dimenticare di essere attesa dalla madre Demetra e dal mondo intero per permettere l’inizio di una nuova primavera.

Info e prenotazioni (preferibilmente tramite messaggio whatsapp) al 339 5035152

Biglietto intero € 12,00 Biglietto ridotto (under 25) € 10,00

Balenando in Burrasca Reading Festival – Umani Disumani è un’iniziativa realizzata dall’associazione Adexocon il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo Progetti Speciali 2023 Teatro

Luogo: magazini del sale, via del santo 67, MESSINA, MESSINA, SICILIA

