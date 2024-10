Prende il via a San Vito Lo Capo Tempuricapuna, la rassegna dedicata al pesce capone, all’undicesima edizione, che si svolgerà da oggi, venerdì 11 a domenica 13 ottobre per celebrare il pesce azzurro dalle grandi proprietà nutrizionali, conosciuto in italiano come lampuga, che in questo periodo si pesca nelle acque del territorio. Il programma dell’evento, organizzato dal Comune di San Vito Lo Capo, prevede degustazioni, incontri, cooking show e spettacoli per un fine settimana alla scoperta del gusto e delle tradizioni di questo pesce pelagico. A presentare tutti gli appuntamenti sarà Ylenia Totino, conduttrice tv e di eventi.

Le degustazioni: tutti i giorni le specialità del territorio

Ogni giorno nella tendostruttura allestita sulla spiaggia di San Vito Lo Capo (altezza via Savoia) Tempu ri manciari: le degustazioni organizzate in collaborazione con l’Associazione pescatori di San Vito Lo Capo a base di capone e non solo, disponibili oggi, venerdì, solo a cena, mentre sabato e domenica sia a pranzo che a cena. Nel menu, del costo di 15 euro, busiate al pesto trapanese, capone fritto, melone giallo, un dolce siciliano e un bicchiere di vino.

Il programma di oggi, venerdì 11 ottobre

La tendostruttura sulla spiaggia ospiterà anche gli appuntamenti di Tempu ri storie, sapuri e pignate, i cooking show ad ingresso libero che racconteranno ricette ispirate al capone, ma anche le tradizioni di pesca ad esso legate. Si comincia oggi pomeriggio alle 18 con lo chef Nino Grammatico del ristorante Oasi da Paolo di San Vito Lo Capo. Alle ore 22 in piazza Santuario il concerto gratuito della band siciliana H Mora che proporrà diversi brani di musica latin pop.

Il programma di sabato, 12 ottobre

Sabato alle ore 10 è Tempu ri mircatu: i colori, i profumi e i suoni del mercato del pesce rivivono davanti agli occhi dei visitatori che avranno la possibilità di conoscere le diverse specie ittiche, le ricette della tradizione e le storie dei pescatori locali ma anche di partecipare ad un’asta pubblica per acquistare il pescato del giorno. L’appuntamento è a cura della pescheria Cuore di Mare di San Vito Lo Capo. Interverranno Ninni Ravazza, saggista e autore di pubblicazioni sulle tradizioni marinare e Sergio La Sala, nutrizionista. Alle ore 12 il cooking show della chef Francesca Rosselli del ristorante La Carbonella, alle ore 17 a presentare le sue ricette sarà Leonardo Paterna del ristorante Cinquantapassi, mentre alle ore 18 è il turno di Ciccio Brancati del ristorante U Sfizziusu. Alle ore 22:30 in piazza Santuario il concerto gratuito di The New Band.

Il programma di domenica, 13 ottobre

Domenica alle ore 10 torna l’appuntamento con Tempu ri mircatu a cura della pescheria Cuore di Mare di San Vito Lo Capo. Interverranno Ninni Ravazza, saggista e autore di pubblicazioni sulle tradizioni marinare e Veronica Mazzara, nutrizionista. Alle ore 11:30 il talk “Dall’azzurro al rosso. Coralli e caponi, tesori del mare di San Vito” al quale parteciperanno Ninni Ravazza, i maestri corallari Alfonso Graffeo e Giusy Damiano e Sergio La Sala, nutrizionista. Alle ore 12:30 cooking show con lo chef Antonino Ingargiola, mentre alle ore 17:30 è il turno di Rocco Pace del ristorante Crick e Crock. Si chiude, alle ore 22 con lo spettacolo gratuito dell’Associazione culturale Gruppo Folkloristico Cala Bukuto.

Il Capone

La lampuga, o capone, è un pesce pelagico d’alto mare presente in tutto il Mediterraneo. Si pesca tra agosto e dicembre e si consuma fresco. Vive a stretto contatto con il fondo marino per poi risalire dalle profondità nel mese di settembre. Il suo nome deriva dalla forma del capo molto pronunciata.

