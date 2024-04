Ultimo entusiasmante appuntamento con la rassegna “Piccoli Sguardi”, dedicato al teatro per le nuove generazioni, della Compagnia Buio in Sala, fondata e diretta da Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia insieme a Silvana D’Anca e Giovanna Sesto, che domenica 14 aprile alle 10.30, a Catania, metterà in scena la fiaba “Peter Pan – un mare di sogni”.



Sul palco di Spazio Bis, dopo la consueta ed applaudita animazione a tema prima della messa in scena, l’iconico personaggio creato nel 1902 da J.M. Barrie nella rivisitazione di Diletta Borrello autrice anche della regia con la supervisione artistica di Giuseppe Bisicchia e Massimo Giustolisi con il supporto delle musiche totalmente originali realizzate appositamente per lo spettacolo da Leonardo Monaco trasporterà grandi e piccini in un viaggio di colori, spade, uncini e magia, che li farà immergere in un mare di sogni pronti a realizzarsi.

“Peter è un ragazzino di povera famiglia che sogna di viaggiare e vivere tante avventure, ma è costretto a prendersi cura di tutti i bimbi del villaggio- spiega Diletta Borrello-. Peter non riesce a parlare, in quanto nessuno sa ascoltare la sua voce, e per questo viene spesso preso in giro, ma una notte però riceve la visita di Pan, una Fata dei sogni, che lo avverte del terribile pericolo che dei Pirati vogliono saccheggiare il villaggio”.

Gli attori Laura Accomando, Leonardo Monaco, Riccardo Pappalardo e Giada Romano interpreteranno la storia di Peter che dovrà credere nella sua amica Pan e in se stesso, riuscendo così a trovare la sua voce e il suo sogno, respingendo i terribili pirati e salvare il villaggio.

“È una fiaba che racconta di amicizia e del coraggio di vivere mille avventure- conclude Diletta Borrello- ma anche di assumersi le proprie responsabilità, in un racconto sull’accettazione, la comprensione di se stessi e degli altri con la collaborazione, la fiducia e il rispetto per il prossimo come temi principali di questa storia colorata, allegra e avventurosa”.

