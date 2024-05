A Petralia Soprana rivivono i vecchi oggetti con “Petra Vintage Market Village”. Nelle cantine e nelle soffitte, negli armadi e nei cassetti come nei magazzini spesso si nascondono oggetti non più utilizzati o dimenticati che possono avere una seconda vita e rivivere in altre mani. Da questa consapevolezza nasce il primo Vintage Market Village ad alta quota in Sicilia, una iniziativa organizzata dalla proloco di Petralia Soprana, nell’ottica di un consumo critico e consapevole, che coinvolgerà l’intero paese nel fine settimana del 14-15 giugno prossimo. L’impegno verso una maggiore sostenibilità, derivante dalle buone prassi del riuso e riciclo, ha messo in moto la macchina organizzatrice e l’amministrazione comunale. Un’idea anche divertente oltre che utile, che permetterà ai cittadini residenti a Petralia Soprana ma anche di altri comuni limitrofi che vorranno esporre e ricavare qualcosa di unirsi in questa manifestazione en plein air, nell’atmosfera estiva del borgo.

Un viaggio tra passato, memoria e presente da fare attraverso gli oggetti esposti in appositi corner dislocati tra la centrale Piazza del Popolo e una parte del corso Umberto I.

In esposizione, con possibilità di acquistare offrendo un contributo agli espositori, oggetti di varia natura: antiquariato e modernariato, capi e accessori di abbigliamento, oggetti da collezionismo e corredi di casa fatti a mano, libri di letteratura antichi e moderni e tante curiosità da scoprire tra i banchi, dietro i quali si potrebbero nascondere inaspettate sorprese.

Una manifestazione il cui scopo non è commerciale ma etico, immaginando un modo alternativo per evitare lo spreco e sostenere una piccola economia circolare.

Nell’intento di dare una seconda vita ad oggetti che ancora sono utilizzabili, una iniziativa virtuosa di riuso e riciclo, rispetto per l’ambiente per una scelta sostenibile.

Appuntamento quindi il weekend del 15 e 16 giugno a Petralia Soprana dove rimane la possibilità di soggiornare nelle strutture ricettive, visitare il paese, acquistare prodotti tipici, assaporare la cucina locale nei ristoranti del centro storico e nelle borgate. Un’opportunità e un’occasione unica per venire a conoscere il borgo nel 3° weekend di giugno in maniera diversa, scoprendo oggetti e curiosità conservati dai residenti.

