“FUTURA. DONNE PER LUCIO” è l’affascinante spettacolo dedicato dalla cantautrice Lidia Schillaci a Lucio Dalla. Un omaggio tutto al femminile, perché ad accompagnare Lidia ci sarà sul palco la Women Orchestra, una grande orchestra di sole donne, che conta 16 elementi tra ritmica e sinfonica, diretta dal Maestro Alessandra Pipitone.

L’appuntamento è il 30 luglio a Petralia Soprana nella splendida piazza Duomo, sotto il campanile della basilica del XIV secolo dedicata ai SS Pietro e Paolo, di fianco allo splendido portico con diciotto colonne di stile tuscanico.

Il concerto è una sorta di “viaggio nella poetica rivoluzionaria di Lucio Dalla”. Le canzoni di Lucio saranno proposte in una veste diversa, intensa ed affascinante grazie alla voce particolare di Lidia Schillaci, all’amalgama sonoro della Women Orchestra, agli arrangiamenti ed alla direzione artistica del Maestro Fabrizio Lamberti per la parte pop, ed a quelli del Maestro Valter Sivilotti per la parte sifonica

È una dedica al femminile e sarà proprio la femminilità cantata da Lucio ad essere rappresentata sul palco da Lidia, che darà voce ed anima alle canzoni più famose dell’artista.

Il progetto per Lucio è stato ideato e scritto dalla stessa Lidia Schillaci, cantautrice di indiscusso talento, nota a livello nazionale e internazionale; il suo stile unico e la sua voce straordinaria hanno conquistato una vasta platea anche di telespettatori, soprattutto dopo le sue numerose performance di successo, nel 2020, nel corso del programma di Raiuno “Tale e Quale Show”, che la videro vincitrice.

L’appuntamento di Petralia Soprana rientra nella tournée estiva che partirà dalla Sicilia, terra natia di Lidia, e toccherà i luoghi di cultura più suggestivi d’Italia, quali anfiteatri e teatri di pietra. La produzione dello spettacolo è affidata ad A.s.c. Production e l’intero progetto è sponsorizzato da Seed, azienda leader nel settore dell’energia elettrica nel campo della sostenibilità ambientale.

“Questo tour rappresenta un’opportunità straordinaria per me come artista”, ha dichiarato Lidia Schillaci. “lavorare con un’orchestra di sole donne aggiunge un tocco di magia alle canzoni che Lucio ha scritto e che ci ha regalato, creando arrangiamenti unici che esalteranno la loro bellezza e la loro forza. Sono entusiasta di interpretare i racconti di Lucio dandone una veste femminile, e di entrare nel profondo di questo viaggio donandolo al pubblico, sperando di esserne all’altezza dovendo cantare uno dei miei cantautori preferiti in assoluto”

Lidia Schillaci ha sempre avuto un amore sconfinato per Dalla e per il jazz, ed è proprio dal jazz che parte la sua formazione musicale. Due passioni che si fondono, se si pensa pure agli inizi di Lucio come clarinettista jazz.

“Il jazz – ha osservato ancora la cantautrice – è la radice comune che mi connette al grande artista; non va dimenticato che Lucio, grazie alla creatività insita nel jazz, ha saputo concretizzare una sua libertà d’espressione, traducendola in testi poetici rivoluzionari, abilmente trasferiti nel pop”.

“Il primo obiettivo del mio recital – ha detto – è proprio quello di raccontare (usando tutte le sfumature che la musica può concedermi) la libertà d’espressione che Dalla aveva voluto sempre rivendicare. Il secondo, altrettanto importante, è di puntare un faro su tutto ciò che la donna rappresenta nella società, sperando che l’anima di Lucio mi accompagni in ogni concerto”.

DOM. 30/07/2023 H. 21:30

Petralia Soprana (PA)

? BIGLIETTI Da € 9,94 https://bit.ly/3JzJ8wN

