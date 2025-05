Palermo 12 maggio 2025 – La Fp Cgil Palermo sollecita l’aumento delle ore del personale part time del Comune di Piana degli Albanesi: molti dipendenti si trovano ancora a 19 ore dopo molti anni di lavoro precario. E chiede anche il superamento dei problemi che riguardano il personale full time. Per farlo, dopo innumerevoli richieste inviate al Comune rimaste senza risposta, è stato proclamato lo stato di agitazione di tutto il personale. I sindacati hanno inviato una nota informativa al sindaco e all’assessore al Personale in cui si chiede un incontro urgente.



“Il personale si trova in part-time da anni e ormai parte integrante dell’organico, svolgendo le stesse funzioni di un dipendente a tempo indeterminato – dichiara Saverio Cipriano, responsabile enti locali per la Fp Cgil Palermo – Ma ai lavoratori part-time le ore non vengono contrattualmente aumentate, malgrado cinque dipendenti siano nel frattempo andati in pensione. Il Comune di Piana è retto quasi esclusivamente da personale a orario ridotto: riteniamo che il comportamento dell’ente sia poco rispettoso nei confronti di chi ogni giorno svolge con responsabilità un carico di lavoro non indifferente”.



Fermo da anni anche il salario accessorio: a dicembre è stato sottoscritto un accordo dai sindacati ma ancora ai dipendenti non è stata erogata alcuna somma.



“L’amministrazione continua a non avere una politica adeguata sul personale, che riconosca ai lavoratori e alle lavoratrici le legittime aspettative di crescita professionale e di un salario dignitoso dopo anni di lavoro – aggiunge Cipriano – Ormai è diventata una situazione d’emergenza che richiede risposte immediate e concrete. Restiamo in attesa di riscontro per poter dare ai dipendenti del comune di Piana degli Albanesi risposte che consentano il superamento di tutte le criticità”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.