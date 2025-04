Sono sei progetti di rigenerazione e riqualificazione del Foro Boario e delle aree adiacenti alla struttura fieristica di Contrada Bagni, sulla SP 74 Canicattini Bagni – Floridia, per un importo complessivo di 4.850.000,00 di euro, quelli presentati dall’Amministrazione comunale di Canicattini Bagni per la partecipazione al Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione dei Piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso.

Il Sindaco Paolo Amenta, come più volte dichiarato nel corso di questi anni, punta così a ridare grande visibilità alla città di Canicattini Bagni e all’intero territorio ibleo, attrezzando una struttura fieristica moderna e innovativa, con nuovi servizi di supporto e un’elisuperficie, che punti allo sviluppo economico sostenibile, alla promozione, come già nel passato, delle risorse zootecniche, agroalimentari, produttive e turistiche.

Una struttura, come ricorda l’Assessore allo Sviluppo Economico, Domenico Mignosa, che ha seguito tutto l’iter progettuale, adeguata ad ospitare, altresì, progetti e programmi ludico-ricreativi e turistici, oltreché culturali, con prevista anche una pista ciclabile per la crescita del sistema di cicloturismo che già da tempo interessa la città e il suo patrimonio paesaggistico e naturalistico, che dal Foro Boario, attraverso la vecchia strada Bagni, conduce nel centro storico cittadino per conoscere il sistema museale e il patrimonio Liberty dei palazzi canicattinesi.

I progetti, realizzati dall’Ufficio Tecnico comunale, dagli architetti Concetta Cassarino, Monica Mangiafico, Alibet Ficara e dal geometra Emanuele Roccaro, validati dal Dirigente dello stesso Ufficio e RUP, Geometra Capo Giuseppe Carpinteri, sono stati approvati dalla Giunta comunale con delibera n. 42 del 3 aprile 2025 e presentati per la partecipazione al Bando, richiamando, altresì, la condivisione di partner pubblici e privati, sette in tutto, ad iniziare dal Gal Natiblei, dal Sistema Museali, imprese e professionisti del territorio.

I progetti presentati riguardano:

Intervento 1) – Progetto di recupero e rifunzionalizzazione del Foro Boario comunale di Contrada Ba-gni, destinato ad attività zootecniche, agroalimentare, ludico-ricreative e attività produttive, dell’importo complessivo di 1.800.000,00 euro;

Intervento 2) – Realizzazione di un parcheggio attrezzato e di un impianto fotovoltaico su pensiline nell’area antistante il Foro Boario comunale, dell’importo complessivo di 1.500.000,00 euro;

Intervento 3) – Realizzazione di una Pista ciclabile nell’ex strada “Bagni”, dell’importo complessivo di 500.000,00 euro;

Intervento 4) – Realizzazione di un’area per elisuperficie occasionale e parcheggio nell’area antistante il Foro Boario, dell’importo complessivo di 500.000,00 euro;

Intervento 5) – Centro multiservizi al Foro Boario comunale, dell’importo complessivo di €500.000,00 euro;

Intervento 6) – Rifunzionalizzazione del Foro Boario – Servizi di partenariato pubblico privato, dell’importo di 50.000,00 euro, proponente dal Gal Natiblei.

«Una importante opportunità – ha detto il Sindaco Paolo Amenta – per lo sviluppo economico, culturale e turistico di Canicattini Bagni e complessivamente del territorio ibleo, il Bando al quale ci siamo candidati per riqualificare e rigenerare aree dismesse o in disuso, come il Foro Boario, protagonista già in passato della promozione della zootecnia e l’agroalimentare del territorio e dell’intera provincia. Un’opportunità il Piano che abbiamo proposto, che ci permette, altresì, collegare il centro urbano, con la sua storia e le sue tradizioni, alle straordinarie e suggestive bellezze paesaggistiche e naturalistiche del territorio ibleo. Canicattini Bagni occupa una posizione centrale e di grande visibilità in un territorio di pregio, riconosciuto patrimonio Unesco, come quello della provincia di Siracusa, per cui avare strutture di promozione moderne ed innovative in aree del tutto riqualificate e con servizi efficienti, renderà la città sempre più attraente. Un piano di grande respiro che ha già ottenuto l’adesione di partnership di una importante società consortile pubblico privata come il Gal Natiblei che coinvolge Comuni di tre province, Siracusa, Catania e Ragusa, e poi imprese e professionisti del territorio insieme al nostro Museo Tempo e al Sistema museale provinciale».

L’importo complessivo di 4.850.000 euro dei progetti verrà coperto, come previsto dall’Amministrazione comunale, per 4.300.000,00 euro, attraverso la proposta presentata con il Bando pubblico, per 500.000,00 (intervento 3) con la quota di cofinanziamento esterna con le somme del PR FERS SICILIA 2021-2027 di cui alla colazione delle Aree Urbane Funzionali FUA Siracusa, e per i re-stanti 50.000,00 con la proposta del Gal Natiblei.





Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

