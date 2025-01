Si è svolta ieri a Palermo presso la Direzione Generale di AST Spa una riunione per definire l’avanzamento dei lavori del Piano di Risanamento dell’azienda siciliana trasporti, iniziato nei mesi scorsi. L’incontro è stato presieduto dal presidente dell’AST, Alessandro Virgara alla presenza delle organizzazioni sindacali; hanno partecipato per Faisa Cisal il segretario regionale, Romualdo Moschella e il coordinatore regionale AST, Concetto Fazio. Dopo aver illustrato lo stato dell’arte dei lavori, il presidente Virgara ha chiesto la costituzione di tavoli tecnici con le OO.SS per discutere di tutte le problematiche relative al servizio che AST dovrà svolgere sull’intero territorio siciliano. “La nostra disponibilità a collaborare è stata piena – ha affermato Romualdo Moschella, segretario regionale Faisa Cisal – abbiamo chiesto la tutela di tutto il personale, sia effettivo che in somministrazione, per trovare le giuste soluzioni da applicare in tutte le strutture territoriali e garantire così un proficuo rilancio di AST Spa, ridando tranquillità e certezze a tutti, alla luce degli impegni presi dalla Regione Sicilia come socio unico”.

