“L’approvazione in consiglio comunale del piano triennale delle opere pubbliche, è un passaggio importante e necessario per far fare alla città di Palermo il salto di qualità verso la riqualificazione e rigenerazione urbana necessaria per contrastare il degrado diffuso, sociale, urbano, economico. Ora si proceda velocemente con gli interventi previsti, perché questo è il momento di agire concretamente”. Lo afferma Federica Badami segretaria generale Cisl Palermo Trapani, commentando il sì da parte del consiglio comunale al piano triennale delle opere pubbliche. “Gli interventi sono strategici per il futuro di tutta la città e dei suoi quartieri periferici e non. Noi come sempre, siamo pronti al dialogo”. Come affermiamo da tempo, per far rinascere Palermo, bisogna puntare sulle sue periferie che sono il cuore pulsante di una città, eppure sono le più trascurate, lasciate in balia del degrado e della marginalizzazione. È proprio da qui che bisogna ripartire, perché la riqualificazione delle periferie non è solo una questione estetica, ma un investimento sociale ed economico, perché la qualità della vita è compromessa da fenomeni di degrado urbano, e da un crescente disagio giovanile che si manifesta in forme sempre più allarmanti e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti”. Badami conclude “auspichiamo che si proceda celermente con tutte le opere strategiche che sono cruciali per il futuro della città”.





