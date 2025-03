Piazza Armerina – Continua il processo di crescita dell’UDC in provincia di Enna con l’importante adesione del consigliere Giuseppe Berretta al gruppo consiliare “UDC”, già rappresentato in Consiglio Comunale dalla Vice Presidente del Consiglio Giada Sarda e in giunta dall’Assessore Epifanio Di Salvo.

“La mia adesione all’UDC – ha dichiarato Berretta – nasce dal rapporto di stima e di piena fiducia nella persona e nell’operato dell’assessore Epifanio di Salvo e del lavoro svolto in consiglio comunale dalla Vice Presidente Sarda.

Confermo la mia piena condivisione dell’operato dell’Ammistrazione guidata dal Sindaco Nino Cammarata e continuerò a dare il massimo perché la stessa porti a termine tutti i progetti in essere.

Colgo l’occasione per ringraziare il Coordinatore Regionale On. Decio Terrana e la Coordinatrice Provinciale Benedetta Casullo che hanno svolto un egregio lavoro di radicamento dell’UDC nel territorio”.

Soddisfazione e apprezzamento dall’assessore Di Salvo e dalla vice Presidente Sarda: “Desideriamo dare il benvenuto al consigliere Giuseppe Berretta; siamo certi che il suo contributo e il suo impegno non potranno che accrescere e arricchire l’azione politico-amministrativa del partito a Piazza Armerina e in provincia di Enna”.

Soddisfatti anche il coordinatore Regionale Decio Terrana e la coordinatrice della provincia di Enna, Benedetta Casullo. Così l’On. Terrana: “Ringrazio il Consigliere Berretta per l’adesione al nostro progetto UDC e per il lavoro svolto in questi anni sul Territorio Armerino. Un ringraziamento al coordinatore cittadino, l’Assessore Di Salvo, ed alla vice presidente Sarda, che insieme hanno fatto in modo che l’UDC crescesse sul territorio con un impegno giornaliero ed un lavoro tenace e incisivo al servizio dei cittadini”.

Nella foto Berretta il secondo da sinistra.

