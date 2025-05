Stop al parcheggio nell’area di piazza Crispi a Palermo. L’assessore comunale alle Attività Produttive ed economiche Giuliano Forzinetti ha, infatti, bloccato il provvedimento, una scelta che riaccende l’attenzione sul valore culturale dell’area.

La decisione ha incontrato il plauso di Dell’Utri (NM) che ha così dichiarato: “L’avvio del procedimento di annullamento del via libera per il parcheggio nell’area di Villa Deliella da parte dell’assessore comunale alle Attività Produttive ed economiche Giuliano Forzinetti conferma ancora una volta la visione lucida e la strategia di un assessore che ha dimostrato di operare per il bene della città di Palermo. Viene cosi bloccato il procedimento che liberava l’area in favore dell’uso provvisorio a parcheggio dell’area di piazza Francesco Crispi. Un sito di alto valore culturale, luogo dove un tempo sorgeva Villa Deliella, capolavoro di Ernesto Basile. Un passaggio amministrativo e politico importante nell’ottica di una valorizzazione della memoria e del recupero delle bellezze della città. Da parte di Noi Moderati il pieno sostegno all’assessore Forzinetti e al suo programma”.



Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.