«Piazza Giovanni Bovio ha finalmente visto un primo, concreto segnale di attenzione».

Lo dichiara il vicepresidente del Primo Municipio di Catania, Giuseppe Arcidiacono, intervenendo sul percorso di riqualificazione di Piazza Giovanni Bovio, area strategica del territorio municipale.

L’intervento complessivo sulla piazza è già inserito nel DUP 2024–2026 del Comune di Catania, con avvio programmato nel 2025.

Un passaggio importante, atteso da tempo: «Parliamo di uno spazio pubblico che, pur essendo centrale per il quartiere, non è mai stato oggetto di una vera riqualificazione organica», spiega Arcidiacono.

«Nel tempo si sono accumulate criticità evidenti: degrado urbano, carenza di illuminazione, assenza di arredi e pochi spazi dedicati alla socialità».

In attesa dell’avvio degli interventi strutturali previsti dal DUP, un primo risultato è già stato raggiunto.





«Grazie a un emendamento regionale promosso dalla deputazione del Mpa-Grande Sicilia, che ringrazio sentitamente, è stato possibile realizzare un intervento immediato», sottolinea il vicepresidente del Primo Municipio.

Le risorse regionali hanno consentito la riqualificazione di una porzione della piazza, destinata alla creazione di uno spazio gioco e di aggregazione per bambini e famiglie.

Un’esigenza reale e molto sentita nel quartiere: «È un segnale concreto di attenzione verso i più piccoli e verso le famiglie», aggiunge Arcidiacono.

«Dimostra che, quando le istituzioni collaborano in modo efficace, è possibile dare risposte tangibili anche prima del completamento dei grandi progetti».

Resta però centrale l’obiettivo finale: una riqualificazione completa e strutturata.

«Il Primo Municipio continuerà a vigilare e a sollecitare l’attuazione integrale degli interventi previsti dalla programmazione comunale», conclude Arcidiacono.

«Piazza Giovanni Bovio deve diventare uno spazio sicuro, decoroso e inclusivo. Un luogo vissuto, finalmente, da tutta la comunità».

