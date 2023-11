Cambia la sosta veicolare al piazzale Marconi. Con apposita

Ordinanza il settore Mobilità infatti ha stabilito una nuova regolamentazione. Nel dettaglio:

nel tratto interposto tra l’intersezione con via Elorina e l’intersezione con via Malta, sul lato

destro del senso di marcia vengono istituiti stalli affiancati al marciapiede, regolamentati a

zona disco di 15 minuti, dalle 8 alle 20 di tutti i giorni feriali; nel tratto interposto tra

l’intersezione con corso Umberto I e l’intersezione con via Elorina, viene disposta

l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0-24, fatta eccezione per i veicoli

elettrici in ricarica presso le colonnine insistenti nell’area.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.