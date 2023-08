Approvata oggi una mozione sottoscritta da tutto il Consiglio di Circoscrizione in cui si impegna l’amministrazione Comunale ad attivare tempestivamente la procedura di proroga, a saldi invariati per gli interventi allo Sperone, per la realizzazione delle opere da effettuare con i fondi Ex-Gescal.

Si chiede altresì di indirizzare eventuali rimodulazioni verso interventi di edilizia scolastica, realizzazione di parchi verdi attrezzati e giardini pubblici, nonchè opere di viabilità stradale, escludendo progetti obsoleti e di scarso impatto sociale per la vita dello Sperone.

Abbiamo consapevolezza della grande missione sociale che la realizzazione di questi interventi avrà sullo Sperone e vogliamo essere interpreti e protagonisti, insieme all’Amministrazione Comunale, di quelle che sono le necessità che il territorio richiede.

