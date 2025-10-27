Dopo quasi quarant’anni di attesa, Palermo ha inaugurato la nuova bretella autostradale “Brancaccio–Forum Porta Sud”, collegamento strategico tra l’A19, la zona industriale di Brancaccio e il grande polo commerciale del Forum.

Un’opera attesa dal 1986, simbolo di una città che torna a sbloccare ciò che per troppo tempo era rimasto fermo.

«Questa non è solo una strada: è un ponte tra il passato e il futuro di Palermo», dichiara Giuseppe Piazzese, consigliere della Seconda Circoscrizione.

«Per decenni questi quartieri sono stati periferia dimenticata. Ora, invece, diventano il nuovo ingresso della città, la sua porta sud, il segno concreto di una Palermo che riparte da chi era rimasto indietro».





La nuova infrastruttura ridurrà il traffico su via Oreto e via Giafar, con effetti positivi sulla qualità dell’aria e sulla sicurezza stradale, oltre a favorire investimenti e occupazione nell’area industriale di Brancaccio e nei quartieri di Ciaculli, Roccella e Acqua dei Corsari.

«Le opere pubbliche non devono essere solo cemento e asfalto – aggiunge Piazzese – ma strumenti di riscatto sociale. Il nostro impegno sarà vigilare affinché la Porta Sud generi lavoro, mobilità sostenibile e nuovi spazi di vita per i cittadini della Seconda Circoscrizione. Solo così questa strada diventerà davvero una strada di futuro».

L’inaugurazione d sabato, alla presenza del Presidente della Regione Renato Schifani, del Sindaco Roberto Lagalla e delle massime autorità cittadine, rappresenta per Palermo un atto di fiducia collettiva: la prova che la collaborazione tra istituzioni e territori può trasformare l’attesa in opportunità.

«Quasi quarant’anni dopo, la Porta Sud si apre non solo sul traffico, ma sulla speranza», conclude Piazzese.

«Da qui riparte la fiducia nella città e nella politica che mantiene le promesse».

